Futebol Americano Recife Mariners Dev e Caruaru Wolves decidem final do estadual de futebol americano neste domingo Partida decisiva ocorre às 14h, no estádio Ademir Cunha, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR)

O Recife Mariners DEV, equipe de desenvolvimento do Time da Cidade, e o Caruaru Wolves, disputam, neste domingo (08), a final do Campeonato Pernambucano de Futebol Americano.

A partida decisiva ocorre às 14h, no estádio Ademir Cunha, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), e promete fortes emoções entre os dois melhores times da temporada.

Em busca pelo título inédito, o DEV enfrenta o Caruaru Wolves, em um confronto com ares de revanche. No primeiro jogo entre as duas equipes, o time da Capital do Agreste levou a melhor, vencendo a partida por 15 a 6.

Agora, com a torcida a seu favor, a equipe recifense quer virar o jogo e conquistar o troféu inédito.

“Chegar à final já é uma significativa conquista para o DEV. Estamos orgulhosos da campanha e queremos fechar com chave de ouro diante da nossa torcida”, enfatizou o presidente do Mariners, Roberto Lemos.

Por outro lado, o time da Capital do Agreste quer deixar o vice-campeonato do ano passado para trás e conquistar a taça dessa vez. Caso confirme o título, será o segundo troféu na temporada, já que venceu o Pernambucano na modalidade de Flag Football, que estará presente em Los Angeles 2028.

Os ingressos para o jogo já estão à venda por R$ 15 e podem ser adquiridos no site ou na entrada do estádio, no dia do jogo.



Serviço :

Final do Campeonato Pernambucano de Futebol Americano 2025 - Recife Mariners DEV x Caruaru Wolves

Domingo, 08 de junho

Horário: 15h

Estádio Ademir Cunha – Paulista (PE)

Ingressos: R$ 15, disponíveis no www.recifemariners.com.br ou no local

