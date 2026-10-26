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FUTEBOL AMERICANO Recife Mariners disputa final da Conferência Nordeste no próximo domingo (1°) Equipe pernambucana enfrenta a Cavalaria 2 de Julho na Arena de Pernambuco, às 14h, em busca do quarto título regional

O Recife Mariners enfrenta a Cavalaria 2 de Julho neste domingo (1º), às 14h, na Arena de Pernambuco, pela final da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano.

As equipes se encontram pela primeira vez em uma decisão da competição. Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis no site oficial do time pernambucano.

Crianças de até 12 anos, idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita.

Na fase regular deste ano, os pernambucanos venceram a equipe baiana, que volta a enfrentar o time na disputa pelo título.

“Chegar a mais uma final da Conferência Nordeste é motivo de orgulho para o Recife Mariners. Nosso objetivo é conquistar o tetracampeonato e queremos contar com a força da nossa torcida para fazer uma grande decisão na Arena de Pernambuco”, afirma o presidente do clube, Roberto Lemos.

O Mariners busca o quarto título nordestino em uma temporada que marca os 20 anos de fundação do clube. O técnico Heitor Medeiros destacou a preparação para o confronto e a necessidade de manter a concentração durante a partida.

Fundado em 2006, o Recife Mariners é referência no futebol americano do Nordeste e conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco | Foto: Jayme Marques/Recife Mariners

“Uma final exige concentração, disciplina e muita entrega. Sabemos que a Cavalaria 2 de Julho é um adversário que merece todo o nosso respeito, por isso estamos trabalhando para chegar preparados para esse desafio. O tetracampeonato é o nosso objetivo, e precisamos transformar a preparação em desempenho dentro de campo, jogando com intensidade e seguindo o nosso plano de jogo”, pontuou.

Retorno à Arena

O jogo marcará o retorno do Recife Mariners à Arena de Pernambuco após dois anos sem atuar no estádio. Em 2014, a equipe levou 7.056 torcedores à praça esportiva para a final da Superliga Nordeste contra o João Pessoa Espectros.

Na ocasião, o Mariners se tornou a primeira equipe de futebol americano do Brasil a realizar uma partida em um estádio que recebeu jogos da Copa do Mundo.

Fundado em 2006, o clube também conquistou o título nacional em dezembro de 2024, ao vencer o Galo Futebol Americano, equipe ligada ao Atlético-MG, em partida disputada na própria Arena de Pernambuco.

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