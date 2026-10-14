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FUTEBOL AMERICANO Recife Mariners enfrenta Caruaru Wolves por vaga na final da Conferência Nordeste Invicto na competição, time recifense joga neste domingo (18), às 10h, no Estádio Ademir Cunha, em Paulista

O Recife Mariners enfrenta o Caruaru Wolves neste domingo (18), às 14h, no Estádio Ademir Cunha, em Paulista, pela semifinal da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano. A equipe recifense chega ao confronto sem derrotas na competição, somando quatro vitórias em quatro jogos, e busca uma vaga na decisão regional.

“Sabemos da importância desse jogo e respeitamos muito o nosso adversário. A invencibilidade é consequência do trabalho que estamos realizando, mas sabemos que começa tudo do zero em uma semifinal. Precisamos entrar em campo concentrados, executar o nosso plano de jogo e competir em alto nível durante os quatro quartos”, afirmou o técnico do Mariners, Heitor Medeiros.

Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos no site oficial do clube. Crianças de até 8 anos, idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita.

O presidente do clube, Roberto Lemos, também ressaltou a importância do confronto para o trabalho desenvolvido ao longo da temporada e convocou a torcida para acompanhar a partida.

“Chegar à semifinal invicto é motivo de orgulho para todos que fazem o Recife Mariners e fruto do trabalho de atletas, comissão técnica, diretoria e de todos que acreditam no projeto do clube. Agora, precisamos dar mais um passo, e a presença da nossa torcida será fundamental para empurrar o Time da Cidade em busca da vitória”, declarou.

A outra semifinal da Conferência será disputada entre Cavalaria 2 de Julho e Fortaleza Tritões. Os vencedores se enfrentam na final marcada para o dia 31 de outubro, conforme o calendário da competição.

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