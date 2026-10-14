Recife Mariners enfrenta Caruaru Wolves por vaga na final da Conferência Nordeste
Invicto na competição, time recifense joga neste domingo (18), às 10h, no Estádio Ademir Cunha, em Paulista
O Recife Mariners enfrenta o Caruaru Wolves neste domingo (18), às 14h, no Estádio Ademir Cunha, em Paulista, pela semifinal da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano. A equipe recifense chega ao confronto sem derrotas na competição, somando quatro vitórias em quatro jogos, e busca uma vaga na decisão regional.
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“Sabemos da importância desse jogo e respeitamos muito o nosso adversário. A invencibilidade é consequência do trabalho que estamos realizando, mas sabemos que começa tudo do zero em uma semifinal. Precisamos entrar em campo concentrados, executar o nosso plano de jogo e competir em alto nível durante os quatro quartos”, afirmou o técnico do Mariners, Heitor Medeiros.
Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos no site oficial do clube. Crianças de até 8 anos, idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita.
O presidente do clube, Roberto Lemos, também ressaltou a importância do confronto para o trabalho desenvolvido ao longo da temporada e convocou a torcida para acompanhar a partida.
“Chegar à semifinal invicto é motivo de orgulho para todos que fazem o Recife Mariners e fruto do trabalho de atletas, comissão técnica, diretoria e de todos que acreditam no projeto do clube. Agora, precisamos dar mais um passo, e a presença da nossa torcida será fundamental para empurrar o Time da Cidade em busca da vitória”, declarou.
A outra semifinal da Conferência será disputada entre Cavalaria 2 de Julho e Fortaleza Tritões. Os vencedores se enfrentam na final marcada para o dia 31 de outubro, conforme o calendário da competição.