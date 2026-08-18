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FUTEBOL AMERICANO Recife Mariners estreia em Igarassu com partida gratuita neste domingo (23) Confronto contra o Cavalaria 2 de Julho acontece às 14h, com ingressos gratuitos

O Recife Mariners enfrenta o Cavalaria 2 de Julho, da Bahia, neste domingo (23), às 14h, no Complexo Poliesportivo de Cidadania Alfredo Bandeira de Melo, em Igarassu.

O confronto é válido pela terceira rodada da Superliga de Futebol Americano (Conferência Atlântico) e terá entrada gratuita.

Incentivo a modalidade

Será a primeira vez que a cidade recebe uma partida do time pernambucano. A iniciativa busca aproximar o futebol americano de novos públicos na Região Metropolitana do Recife (RMR) e levar a equipe para além dos locais onde costuma atuar.

“Levar o Recife Mariners para Igarassu é muito especial e ações como essa nos permitem chegar a outros públicos e apresentar a modalidade para pessoas que talvez ainda não tenham tido contato com o esporte”, ressaltou o presidente do clube, Roberto Lemos.

Dentro de campo, os Mariners buscam a terceira vitória na competição. Para o treinador Heitor Medeiros, a partida em Igarassu também representa uma oportunidade de contar com uma torcida diferente nas arquibancadas.

“Estamos trabalhando forte para chegar preparados e fazer uma grande partida. Esperamos encontrar um estádio cheio, com a torcida de Igarassu e os nossos torcedores juntos, criando aquele ambiente que faz diferença durante o jogo.”, destacou.

A realização do jogo também movimenta a programação esportiva do município. A prefeita de Igarassu, Professora Elcione, destacou a expectativa de receber o confronto pela primeira vez e oferecer uma opção gratuita de lazer para os moradores.

“É uma alegria receber, pela primeira vez, uma partida do Recife Mariners em nosso Campo Murado. Estamos proporcionando aos igarassuenses lazer, diversão e integração cultural de forma gratuita e aberta para toda a família. É mais uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a prática esportiva e o melhor, oferecer oportunidades de convivência para a nossa população”, enfatizou a gestora.

Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser reservados antecipadamente pelo site.

A organização recomenda que o público faça a retirada antes do dia do jogo, já que o acesso está condicionado à capacidade do estádio.

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