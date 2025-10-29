Qua, 29 de Outubro

Futebol Americano

Recife Mariners busca o tri na final da Conferência Nordeste de futebol americano no Arruda

Valendo vaga nos playoffs nacionais da Superliga, pernambucanos enfrentam o Fortaleza Tritões neste domingo (2)

Recife Mariners decide o título da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano neste domingo (2) - Foto: Diego Galba/Recife Marinerns

O Recife Mariners está de volta à final da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano.

Em jogo único, o Time da Cidade, como é conhecido, entra em campo no próximo domingo (2), às 15h, no Estádio do Arruda, para enfrentar o Fortaleza Tritões, no Clássico dos Mares 2.0.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Superliga FA (@superligadefa)


 

Esta é a terceira final consecutiva do Recife Mariners na Conferência Nordeste, que vai em busca do tricampeonato da competição. Além do título regional, vencer a partida também garante vaga nos playoffs nacionais da Superliga.

Para o head coach dos Marinheiros, Lucas David, o momento é de foco e consciência da responsabilidade que vem com o protagonismo mantido ao longo dos últimos anos.

“Chegar a uma terceira final seguida mostra a consistência e a força do nosso trabalho, mas também aumenta a responsabilidade. Sabemos o peso de representar Recife e o Nordeste nesse cenário nacional, e queremos retribuir o apoio da nossa torcida com um grande jogo”, destacou o treinador.

Experiência Mariners
Para a decisão, a expectativa é de um bom público presente no Estádio do Arruda. Diante disso, o Recife Mariners está preparando uma grande experiência para os torcedores que forem incentivar os Azuis no domingo, conforme garantiu o presidente do clube, Roberto Lemos. 

“Quem nos conhece sabe que sempre gostamos de fazer grandes eventos, grandes jogos. Vamos ter, durante o intervalo, algumas ativações para torcida, momentos dentro de campo para ganhar brindes. Então vem curtir um domingo diferente, traz a família, traz a criançada para esse grande jogão de futebol americano”, convocou o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos. 

Os ingressos para o jogo custam R$ 25 e podem ser adquiridos no site oficial do Recife Mariners

Crianças de até 8 anos, pessoas com deficiência e idosos não pagam ingresso.
 

