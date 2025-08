Recife Mariners vence clássico contra Fortaleza Tritões pela Superliga de Futebol Americano

A- A+

O Recife Mariners conquistou uma vitória importante neste domingo (3), pela Superliga de Futebol Americano, diante do Fortaleza Tritões por 14 a 0, no Estádio Grito da República, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O confronto, chamado de o novo Clássico dos Mares, reuniu duas das principais forças do futebol americano nordestino.





Com o resultado, o Recife Mariners avança na tabela da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano, e segue firme na briga por uma vaga nos playoffs. O próximo desafio da equipe será na Bahia, contra o Cavalaria 2 de Julho, previsto para o dia 23 de agosto.

O jogo

Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, o Mariners soube controlar a partida e impor o ritmo de jogo desde o início do embate.

No segundo quarto, o Time da Cidade abriu o marcador com o primeiro touchdown da partida vindo do running back Lucas Adolfo, que correu para endzone para garantir os primeiros seis pontos no placar. Com um chute certeiro do kicker PH Mota, o extra point foi convertido, deixando 7x0 para os donos da casa.

O segundo TD veio no terceiro quarto, após um foguete lançado pelo quarterback Álvaro Fadini para recepção do wide receiver Leo Fragoso. PH Mota calibrou o pé mais uma vez para garantir mais um xp, deixando os Azuis com 14x0 no marcador.

Ao final da partida, o head coach dos Marinheiros, Lucas David, fez uma avaliação da equipe pernambucana.

“Fico feliz que a gente fez um bom jogo, que a gente conseguiu aplicar tudo que a gente viu em reuniões, a nossa preparação, mas a gente tem muito pra trabalhar, a gente tem muito a melhorar, a gente deixou algumas coisas aí no campo que eu não fiquei muito feliz particularmente em ver, mas é isso, vamos trabalhar agora” enfatizou o treinador.

Com informações da assessoria

