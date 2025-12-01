A- A+

Futebol Americano Recife Mariners lança rifa para viabilizar participação no National Bowl 2025 No valor de R$ 10, rifa tem como prêmio prinicipal uma moto elétrica

Com o objetivo de representar Pernambuco na final do National Bowl, em Curitiba, o Recife Mariners iniciou uma campanha solidária em busca de recursos para garantir a viagem da equipe. Eles encaram o Coritiba Crocodiles, no Couto Pereira, no próximo sábado (6), às 17h.

Tricampeã nordestina, a equipe lançou uma rifa, no valor de R$ 10, para ajudar a custear a logística da viagem, com prêmio principal de uma moto elétrica PT3 da Shineray, patrocinadora do Time da Cidade. Quem adquirir cinco rifas ou mais também concorre a duas jerseys personalizadas e dois copos térmicos oficiais do clube. Compre neste link.

O sorteio será realizado no dia 10 de dezembro, às 18h, e poderá ser acompanhado ao vivo no Instagram da equipe. O número da sorte corresponde ao número do pedido.

“Chegar à final nacional é resultado de muitos anos de trabalho e dedicação. Agora, precisamos transformar esse sonho em realidade e levar nossos atletas a Curitiba. Cada rifa comprada faz diferença e fortalece esse projeto que representa o Nordeste inteiro no esporte, disse o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos.

