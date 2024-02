Recife Open: capital pernambucana sedia torneio internacional de tênis

A- A+

Recife vai sediar, entre os dias 03 e 10 de março, o torneio da categoria Futures, da ITF (International Tennis Federation), e que conta pontos para o Ranking Mundial de jogadores. Com premiações de US$ 25 mil (R$ 124,6 mil na cotação atual), o Recife Open integra o circuito mundial e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de jovens talentos. A competição vai reunir tenistas de vários países e acontecerá no Prime Tennis Academy, na Imbiribeira, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura do Recife.

O evento, que acontecerá em outras 99 cidades do mundo, é conhecido por ser uma plataforma para jogadores em ascensão demonstrarem seu potencial e adquirirem experiência no cenário competitivo internacional.

A expectativa é que a competição atraia não apenas entusiastas do tênis, mas também aqueles interessados em presenciar o surgimento de novas estrelas do esporte. Praticamente todos os maiores jogadores do mundo passaram por torneios promovidos pela ITF, como, por exemplo, o espanhol Rafael Nadal.

Para competir, tenistas de vários países fizeram suas inscrições no site da Federação Internacional de Tênis (ITF). Vale ressaltar, inclusive, que não há restrição de faixa etária, os melhores no ranking entram na disputa. Já para assistir aos jogos, não é necessário adquirir ingresso, pois o evento é aberto ao público. A programação completa será divulgada ao longo da próxima semana.

Veja também

Brasil busca sexto título consecutivo na Libertadores