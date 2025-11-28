A- A+

Trânsito Recife organiza esquema especial para Meia Maratona das Praias neste domingo Percurso na Zona Sul terá interdições a partir das 5h; 108 agentes atuarão na operação

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema de mobilidade para a III Meia Maratona das Praias do Recife, que será realizada neste domingo (30), com largada no Parque Dona Lindu, às 5h. A operação prevê interdições, orientações ao público e presença de 108 agentes em pontos estratégicos para garantir segurança viária.

Interdições e circulação de veículos

O percurso segue pela Avenida Boa Viagem até a Avenida Brasília Formosa, onde os atletas fazem o retorno. Durante a corrida, a orla terá interdição total entre a Rua Armindo Moura e a Pracinha de Boa Viagem. A partir desse trecho, o tráfego será dividido: atletas pela faixa da direita e moradores podendo circular pela faixa da esquerda.

A CTTU recomenda atenção à sinalização temporária e obediência às orientações dos agentes. As interdições serão retiradas progressivamente conforme avanço dos atletas.

Atendimento ao cidadão

Em caso de dúvidas, o público pode entrar em contato com o teleatendimento da CTTU, disponível 24h pelo número 0800.081.1078.

Serviço

III Meia Maratona das Praias do Recife

Largada: Parque Dona Lindu

Data: 30 de novembro

Horário: 5h

Interdições na orla de Boa Viagem durante o evento

Informações: 0800.081.1078

Com informações da assessoria

Veja também