A- A+

ESPORTE Recife realiza primeira Copa Pop Rua com torneios de futebol e dominó nesta sexta-feira (27) Competição reunirá cerca de 60 pessoas em situação de rua no Gramadão do Pina; campanha também arrecada tênis e chuteiras até 18 de dezembro

A primeira edição da Copa Pop Rua será realizada nesta sexta-feira (27), a partir das 9h, no Gramadão do Pina, na Via Mangue, em frente ao 19º Batalhão da Polícia Militar, no Recife.

A competição reunirá pessoas em situação de rua acompanhadas pela rede socioassistencial do município, com disputas de futebol e dominó.

Ao todo, seis equipes de futebol, com dez atletas cada, participarão do torneio, que deve reunir cerca de 60 jogadores. Também haverá seis equipes de dominó, além de atividades de integração, apresentações de mascotes e mobilização das torcidas.

Os participantes são atendidos pelo Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) e pelos Centros POP Neuza Gomes e José Pedro. Cada unidade será representada por duas equipes de futebol e duas de dominó.

Atividades esportivas

Desde março, a Prefeitura do Recife oferece aulas gratuitas de futebol, treino funcional e queimado para pessoas em situação de rua acompanhadas pela rede socioassistencial.

As atividades acontecem semanalmente nos gramadões do Campo do Onze, em Santo Amaro, e do Pina, com orientação de profissionais de educação física.

A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome acompanha os participantes por meio dos serviços de atendimento e organiza o transporte até os locais das atividades.

“A Copa celebra um trabalho desenvolvido durante todo o ano e é também uma oportunidade de mostrar que as pessoas em situação de rua têm o direito de vivenciar o futebol e outras modalidades com dignidade, respeito e integração. Queremos que o esporte seja cada vez mais um espaço de oportunidades, participação e pertencimento”, afirmou o secretário de Esportes do Recife, Eduardo Mota.

A secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, destacou a importância do acesso ao esporte para a população atendida pela rede municipal.

“A Copa Pop Rua é uma oportunidade de reconhecer essas pessoas para além das vulnerabilidades que vivenciam. Cada participante tem histórias, talentos, desejos e potencialidades que precisam ser valorizados. Quando promovemos o acesso ao esporte, também criamos espaços de convivência, fortalecimento da autoestima, autonomia e construção de vínculos. É uma ação que dialoga diretamente com o nosso compromisso de garantir direitos e ampliar as possibilidades de inclusão social”, ressaltou.

Doação de calçados

A Copa também integra a campanha “Doe um Par, Entre em Campo”, que arrecada tênis e chuteiras society para os participantes das atividades esportivas. O prazo para as doações foi prorrogado até 18 de dezembro.

Podem ser entregues calçados novos ou em bom estado de conservação, nos tamanhos de 37 a 46.

As doações são recebidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no CINPOP, localizado na Rua Coelho Leite, 677, em Santo Amaro; no Centro POP Neuza Gomes, na Rua Dr. João Coimbra, 66, na Madalena; e no Centro POP José Pedro, na Rua Sargento Waldir Correia, 247, em Boa Viagem.

Veja também