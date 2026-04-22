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Judô Recife recebe 10ª edição de Festival de Judô para jovens e adultos Evento acontece neste sábado (25) e tem como expectativa a presença de diversas instituições

Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Festival de Judô do UNINASSAU. Elas acontecem até sexta-feira (24). O evento será realizado no sábado (25), das 8h às 18h, no ginásio esportivo do Bloco A da Instituição de Ensino Superior (IES), localizado na Rua Guilherme Pinto, 114, no bairro das Graças.

A ação teve início em 2016 e tem o objetivo de estimular e promover a prática do judô na capital pernambucana. Podem participar do evento crianças a partir dos 4 anos, jovens e adultos. A expectativa é que diversas instituições marquem presença, como clubes, associações, escolas e projetos sociais federados ou vinculados à Federação Pernambucana de Judô.

O coordenador de Esportes da UNINASSAU, Hermógenes Brasil, destaca o impacto positivo da modalidade na vida dos atletas, além da inserção social proporcionada pela ação.



“O judô forma cidadãos. Ao longo das nossas atividades, vemos crianças, jovens e adultos desenvolverem disciplina, respeito, autoconfiança e senso de coletividade. É um esporte profundamente educativo, que dialoga diretamente com a sala de aula, amplia a inclusão e contribui para a formação do indivíduo", ressaltou.

O evento voltado para crianças de 4 a 11 anos é realizado em formato de festival e todos os judocas da categoria são premiados. Também podem participar adultos estreantes acima de 18 anos até a faixa laranja, que disputam no modelo de competição. O Festival de Judô é aberto ao público espectador. Para mais informações, basta entrar em contato por meio do e-mail da Federação Pernambucana de Judô: [email protected].



Com informações da assessoria

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