Esportes Recife recebe 7º Festival de Ginástica rítmica Evento conta com 500 participantes de mais de 30 instituições

Neste sábado (26), na quadra poliesportiva do Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, localizada no Bloco A da instituição, no bairro das Graças, será realizado o 7º Festival de Ginástica. O evento acontece das 8h às 18h.

Se inscreveram 500 ginastas, entre seis e 17 anos, de mais de 30 escolas e academias de ginástica rítmica da Região Metropolitana do Recife (RMR). Vale ressaltar que as apresentações não funcionam em caráter competitivo, apenas artístico, com notas de desempenho.

Criado desde 2017, o evento tem o objetivo de estimular e promover a prática da modalidade na capital pernambucana, com as atletas e alunas de variados colégios da RMR. Além disso, busca a interação entre os públicos escolar e universitário, assim como a descoberta de novos talentos do esporte olímpico.

Para o coordenador de Esportes da Companhia Ser Educacional, Hermógenes Brasil, a modalidade possibilita diversas vantagens, como os desenvolvimentos físico e mental dos praticantes, além da facilidade de ser praticada por crianças e adolescentes de todas as idades.



"A ginástica rítmica se destaca pela estética nos movimentos. Além disso, ajuda a melhorar a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação motora e a postura. Esse evento também reforça o compromisso da Instituição com o esporte e o desenvolvimento social", afirma.

O festival é aberto ao público, que pode apoiar as participantes. O ginásio esportivo da Instituição fica na Rua Guilherme Pinto, 114 - Graças.

Ginástica rítmica

A modalidade é uma combinação de elementos de dança, ginástica e manipulação de aparelhos, como cordas, arcos, bolas, maças e fitas. Também é marcada, sobretudo, por mulheres e foca em movimentos fluidos e coreografias que exigem flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora e força.

As competições envolvem apresentações individuais ou em grupo. Os atletas devem demonstrar graça, precisão e harmonia ao executar suas rotinas ao som de música. A ginástica rítmica esteve presente pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1984, em Los Angeles.

