Vôlei de Praia Recife recebe a 2ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia a partir desta quarta-feira (13) As disputas acontecem na Praia do Pina até o próximo domingo (17)

A partir desta quarta-feira (13), o Recife se transformará na capital do vôlei de praia nacional até o próximo domingo (17). A Praia do Pina será sede do Torneio Aberto e da disputa do Top 16 - que reúne as duplas mais bem ranqueadas do Circuito Brasileiro da modalidade.

A capital pernambucana recebe a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7k. Dentre os nomes confirmados na disputa masculina, estão: Renato e Vitor Felipe, dupla que conquistou a prata na Copa do Mundo de 2022; Guto, campeão mundial Sub-21, e Pedro Solberg, campeão do Circuito Mundial em 2008; o campeão olímpico no Rio 2016 Alison, que joga ao lado de Igor Borges; além dos campeões Pan-Americanos André e George.

Entre as mulheres, Hegê e Vitória, dupla vice-campeã da etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro 2024; e Talita, com três participações em Jogos Olímpicos (Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016), e Taiana;

Vencedores da 1ª etapa do circuito nacional de Vôlei de Praia em Campo Grande/MS, Duda/Ana Patrícia - garantidas nos Jogos de Paris - e Moisés/Matheuszinho não confirmaram participação na competição. Vencedoras do circuito mundial do vôlei de praia, na etapa Doha (Catar), Bárbara Seixas e Carol Solberg também não confirmaram

Sistema de disputa do circuito

O Circuito Brasileiro terá nove etapas, cinco delas antes dos Jogos Olímpicos. Para definir o campeão, serão computados os oito melhores resultados do ano.

O modelo lançado pela CBV em 2022, com divisão entre Top e Aberto, foi mantido, com o aumento de 12 para 16 duplas na divisão principal em 2024. Dessa forma, o número total de duplas em cada etapa sobe de 28 para 32. No Aberto, são oito duplas já na chave principal, classificadas pelo ranking, e outras oito duplas vindas do qualifying. Os vencedores do Aberto garantem vaga no Top16 da próxima etapa do Circuito Brasileiro Bet7k.

Para facilitar a logística, as quatro etapas do Circuito Mundial que a CBV trouxe para o Brasil em 2024 Recife (PE), Saquarema (RJ), Natal (RN) e João Pessoa (PB) estão conectadas com etapas do Circuito Brasileiro. A etapa do Beach Pro Tour Challenge, que integra o Mundial da modalidade, será realizada na próxima semana, de 21 a 24 de março.

Programação

Aberto

13/03 - 8h às 18h - Qualifying

14/03 - 8h às 17h30 - Fase de grupos e oitavas de final

15/03 - 8h30 às 10h10/13h30 às 14h20 - Quartas de final e semifinais

16/03 - 10h10 às 11h10 - Finais

Top16

15/03 - 10h10 às 18h30 - Fase de grupos

16/03 - 8h30 às 13h/16h às 19h30 - Oitavas, quartas e semifinais

17/03 - 9h às 12h30 - Finais

