Corrida

Recife recebe a Eco Run com convite ao contato com o meio ambiente neste domingo (5)

Com percursos de 5 km e 10 km, a prova terá largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, às 6h

Eco Run será realizada no Recife neste domingo (5)Eco Run será realizada no Recife neste domingo (5) - Foto: Freepik

Com o compromisso de promover conscientização ambiental, a Eco Run chega ao Recife para convidar o público a ter mais contato com a natureza neste domingo (5).

A corrida terá percursos de 5 km e 10 km, com largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, às 6h. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da prova, com valores a partir de R$ 59.

Os atletas serão alocados em diferentes pelotões de largada, de acordo com seu ritmo de corrida nos últimos 12 meses. Existem 4 pelotões: Quênia, para quem tem ritmo abaixo de 04'50" min/km; Azul, com ritmo de 04'51" até 05'50" min/km; Verde, de 05'51" até 06'50" min/km e Branco, acima de 06'50" min/km. 

Aqueles que estão inscritos em sua primeira participação serão alocados no pelotão de acordo com o tempo indicado no momento da inscrição.

A retirada de kits ocorre na loja Decathlon do Shopping Recife, em Boa Viagem, na sexta-feira (3), das 10h às 20h, e no sábado (4), das 10h às 18h.

A Eco Run é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte.

Serviço: 
Eco Run Recife 
Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife) 
Data: 05/10/2025 
Horário: 6h
Distância: 5k e 10k
Inscrições: site
Valor do kit: a partir de R$ 59
Retirada de kits: Decathlon Shopping Recife (R. Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem), na sexta-feira (3), das 10h às 20h, e sábado (4), das 10h às 18h

