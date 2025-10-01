Recife recebe a Eco Run com convite ao contato com o meio ambiente neste domingo (5)
Com percursos de 5 km e 10 km, a prova terá largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, às 6h
Com o compromisso de promover conscientização ambiental, a Eco Run chega ao Recife para convidar o público a ter mais contato com a natureza neste domingo (5).
A corrida terá percursos de 5 km e 10 km, com largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, às 6h. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da prova, com valores a partir de R$ 59.
Os atletas serão alocados em diferentes pelotões de largada, de acordo com seu ritmo de corrida nos últimos 12 meses. Existem 4 pelotões: Quênia, para quem tem ritmo abaixo de 04'50" min/km; Azul, com ritmo de 04'51" até 05'50" min/km; Verde, de 05'51" até 06'50" min/km e Branco, acima de 06'50" min/km.
Aqueles que estão inscritos em sua primeira participação serão alocados no pelotão de acordo com o tempo indicado no momento da inscrição.
A retirada de kits ocorre na loja Decathlon do Shopping Recife, em Boa Viagem, na sexta-feira (3), das 10h às 20h, e no sábado (4), das 10h às 18h.
A Eco Run é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte.
Serviço:
Eco Run Recife
Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife)
Data: 05/10/2025
Horário: 6h
Distância: 5k e 10k
Inscrições: site
Valor do kit: a partir de R$ 59
Retirada de kits: Decathlon Shopping Recife (R. Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem), na sexta-feira (3), das 10h às 20h, e sábado (4), das 10h às 18h