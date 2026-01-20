A- A+

Corrida de Rua Recife recebe a Etapa Outono do maior circuito de corridas de rua do mundo O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte, apresenta: Circuito das Estações Outono

Recife será o palco da Etapa Outono do Circuito das Estações 2026, o maior circuito de corridas de rua do mundo, que celebra 20 anos de história. A prova acontece no dia 22 de março, com largada no Forte do Brum, um dos marcos históricos da capital pernambucana, reunindo corredores de toda a região Nordeste e de diferentes estados do país nos percursos de 5 km, 10 km e 13 km. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial.

Com o mote “Escreva Sua História”, a corrida convida os participantes a darem o primeiro passo de uma nova jornada. O Outono, estação que simboliza transformação e recomeço, inspira a abandonar o medo e abraçar o desafio, transformando cada quilômetro em um capítulo de superação e conquista.

Desde 2006, o Circuito das Estações se consolidou como uma experiência esportiva completa, com presença em 5 países, 32 cidades e mais de 10 milhões de atletas ao longo de duas décadas. Em 2026, o evento amplia sua presença no Brasil, chegando a novas cidades e reforçando o compromisso de tornar a corrida de rua mais acessível e próxima das comunidades que respiram esporte, saúde e bem-estar.



Para os próximos anos, a visão é ainda mais ambiciosa, o próximo passo é expandir, investir em tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade, e continuar mostrando que a corrida é muito mais que esporte: é um estilo de vida capaz de inspirar gerações.

Sobre o Circuito das Estações - Cada uma das quatro etapas: Outono, Inverno, Primavera e Verão, representa um momento simbólico dentro da jornada do corredor. O Outono é o ponto de partida; o Inverno, o período de força e disciplina; a Primavera, a renovação; e o Verão, a celebração. Quem completa as quatro provas conquista a tradicional mandala, formada pela união das medalhas sazonais, um dos símbolos mais reconhecidos do evento, que consagra constância, foco e dedicação.

Circuito das Estações Outono - Recife

Serviço:

Data: 22/03/2026

Local: Forte do Brum - Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife

Distâncias: 5k, 10km e 13km

Horário da largada: em breve no site

Valor do Kit: consulte as opções de kits no site do evento

Retirada do Kit: em breve no site

Patrocinadores: Nubank

Organizador: Ação Concreta ONG Esportiva e Cultural

Comercializadora: Norte Marketing Esportivo

Site oficial: https://www.circuitodasestacoes.com.br/recife/outono

Com informações da assessoria

