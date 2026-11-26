A- A+

futsal Recife recebe a final do Campeonato Pernambucano de Futsal Inclusivo neste sábado (28); confira Sete equipes formadas por atletas com deficiência disputam o título estadual no REClube Esportes

O Recife será palco, neste sábado (28), da rodada decisiva do Campeonato Pernambucano de Futsal Inclusivo.

As partidas serão disputadas no REClube Esportes, na Imbiribeira, Zona Sul da capital, e reúnem atletas com deficiência de sete equipes na briga pelo título da modalidade.



A programação começa às 8h, com a recepção dos atletas. O apito inicial do confronto está marcado para as 9h30, com encerramento previsto para 11h15, quando será realizada a cerimônia de premiação dos campeões.



Promovida pela Virtude, ONG CAINE e PRONIDE, a competição busca incentivar a prática esportiva e ampliar o espaço competitivo para pessoas com deficiência em Pernambuco.



Serviço

Data: sábado (28)

Local: REClube Esportes, Recife

8h: recepção das equipes

9h30: início dos jogos

11h15: cerimônia de premiação

Veja também