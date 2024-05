A- A+

Defesa pessoal Recife recebe a maior autoridade do Krav Maga na América Latina nesta quarta (22) Grão Mestre Kobi Lichtenstein, que foi aluno direto do criador da técnica do Krav Maga, Imi Lichtenfeld, irá avaliar os alunos da região

Recife recebe, nesta quarta-feira (22), o Grão Mestre Kobi Lichtenstein, introdutor e maior autoridade do Krav Maga na América Latina, para avaliação dos praticantes da técnica na região.



O encontro acontece a partir das 19h, no Centro de Krav Maga Boa Viagem, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. As inscrições para o evento são gratuitas.

Na oportunidade, o Grão Mestre Kobi realizará um bate-papo sobre a modalidade com alunos, convidados e pessoas interessadas.

Presidente da maior organização de Krav Maga no mundo, a Federação Sul Americana de Krav Maga, o Grão Mestre Kobi trabalha para preservar as técnicas da defesa da forma como foram criadas por Imi, criador da técnica, e que ainda são aplicadas em seu país de origem.

“Por sua eficiência, o Krav Maga vem se popularizando e hoje é encontrado até nos filmes e nas novelas, gerando aumento de demanda, o que também tem gerado aumento de oferta de aulas de Krav Maga. Esse é um ponto de atenção, pois Krav Maga não é uma prática esportiva, e sim uma técnica de defesa pessoal que será usada quando a vida estiver em risco”, atenta Grão Mestre Kobi.

Um dos cuidados que Mestre Kobi impõe ao Krav Maga é que ele cuida pessoalmente da avaliação de cada aluno da Federação Sul Americana de Krav Maga e, ainda, da formação de seus instrutores. “Nossa missão é difundir a técnica com responsabilidade e conhecimento, garantindo que, se precisar ser usado, o Krav Maga realmente funcione”, explica Grão Mestre Kobi.

Serviço: Bate Papo sobre Krav Maga com Grão Mestre Kobi

Data: 22 de maio

Horário: a partir de 19h

Local: Centro De Krav Maga Boa Viagem (Av Domingos Ferreira, 1920, Sala 103, Boa Viagem)

Inscrições gratuitas pelo whatsapp: (81) 99867-5500

Sobre o Krav Maga

Criada na década de 40, por Imi Lichtenfeld, a técnica de defesa pessoal é simples, rápida, objetiva e se baseia nos movimentos naturais do corpo humano.

Os movimentos de defesa visam atingir os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor, como olhos, nariz, garganta, região genital, com técnicas específicas que inutilizam a agressão sem precisar do uso da força, o que possibilita a qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, se defender de agressões vindas de uma ou mais pessoas, armadas ou não.



Do ponto de vista físico, há o estímulo para que os alunos se exercitem diariamente, dentro de seus limites. Emocionalmente, o Krav Maga forma pessoas mais seguras e atentas. A prática também influencia no comportamento. Atenção, disciplina e seriedade, saber diferenciar o certo do errado, usar o autocontrole, tudo isso é praticado.

Sobre Grão Mestre Kobi

Grão Mestre Kobi foi aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld, e foi seu primeiro faixa-preta a sair de Israel com a missão de difundir a técnica pelo mundo. Chegou à América Latina, mais especificamente no Brasil, em 1990, para apresentar a modalidade de defesa pessoal israelense a civis e militares.

É ex-combatente nas Forças de Defesa de Israel, com MBA em Segurança Nacional pela Israeli College fo Security and Investigation em Hod Hasharon em Israel e Newport University, nos Estados Unidos.

Na cidade do Rio de Janeiro, fundou e hoje dirige a Federação Sul Americana de Krav Maga, a precursora do Krav Maga na América Latina, hoje com academias no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá. A Federação desenvolve a prática regular no mundo civil e, ao mesmo tempo, a realizar treinamentos para forças de segurança pública e privada, incluindo várias corporações militares e policiais, tais como: Comandos Anfíbios que atuaram nas Olimpíadas em 2016, Segurança Pessoal da Presidência da República, BOPE, entre outros.

Sobre o Krav Maga Mestre Kobi – a maior organização de Krav Maga no mundo, a Federação Sul Americana de Krav Maga é referência mundial em qualidade e a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

