Tênis de mesa Recife recebe a quarta edição do TMB Challenge Plus, torneio de Tênis de mesa, no Geraldão Competição conta com 267 atletas de 15 estados do Brasil

O Recife será palco da quarta edição do TMB Challenge Plus, torneio nacional de Tênis de Mesa, que reunirá 267 atletas de 15 estados do país. A casa do torneio será o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, mais conhecido como Geraldão, localizado no bairro da Imbiribeira, zona sul da capital pernambucana. Os jogos serão disputados a partir das 8h desta sexta-feira (28) e serão encerrados no próximo domingo (30).

Organizada pela Federação Pernambucana de Tênis de Mesa, o TMB Challenge Plus é uma competição disputada nacionalmente que fará sua quarta edição na capital pernambucana. O torneio já passou por Cascavel-PR, Rio de Janeiro-RJ e Manaus-AM. A quinta edição também já possui sede oficial em Marília-SP.

No total, foram feitas 385 inscrições para o torneio. Dentre elas, estarão presentes três pernambucanos, como Lucas Souza, atleta da Ibra Tênis de Mesa/Prefeitura de Caruaru-PE e que vai disputar as modalidades Absoluto B e Sênior. Além dele, João Gabriel, campeão do TMB Platinum Campeonato Brasileiro Sub-9 do último ano, jogará nas modalidades Sub-11 e Sub-13. Fechando a lista, Domingos Silva, multicampeão no esporte, competirá nas categorias Veterano 6 e Absoluto C.

Sofia Kano, campeã do Absoluto A, principal categoria feminina da competição, das edições de Cascavel-PR e do Rio de Janeiro, tentará, no Recife, o tricampeonato do TMB Challenge Plus. A tenista defende as cores do Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP e disputará ainda, no Geraldão, as modalidades Sub-19 e Sub-21, com possibilidade de assumir a liderança do ranking nacional.

Confira a programação completa do torneio:

28/04 (sexta feira) – A partir das 8h

Individual Olímpico: Sub-9 (Pré-Mirim), Sub-13 (Mirim) e Sub-19 (Juvenil).

Individual Olímpico: Rating.

29/04 (sábado) – A partir das 8h

Individual Olímpico: Sub-11 (Super Pré-Mirim), Sub-15 (Infantil), Sub-21 (Juventude), Sênior/Lady, Veterano.

Individual Olímpico: Absolutos.

30/04 (domingo) – A partir das 8h

Individual Paralímpico (Da classe 1 a classe 11).

Individual Olímpico: Absolutos

