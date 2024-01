Recife recebe a última etapa do 'Rei da Quadra', modalidade de basquete 1x1

A- A+

A última etapa do “Rei da Quadra” promete agitar os atletas e amantes do esporte de Recife. Além da disputa, o evento contará com escolinhas, Copa Esporte da Sorte e Campeonato Pernambucano de Basquete. Tudo será realizado no Shopping RioMar Recife, de 12 a 14 de janeiro, com entrada franca.

“Essa modalidade vem se expandindo por todo o Brasil e estamos muito felizes com a participação dos atletas e do público também. Esse ano queremos ampliar o calendário e levar a prática a um número maior de pessoas. O basquete de rua é hoje o esporte urbano que mais cresce no mundo.”, explica Maurício Carlos dos Santos, diretor executivo da MCS Marketing Esportivo.

No “Rei da Quadra” ou Basquete 1x1 o atleta tem que ser completo. As valências físicas, técnicas e psicológicas são de grande importância durante toda a partida. “O nível técnico do evento cresce a cada etapa. O melhor do basquete urbano nacional estará presente”, finaliza Maurício Carlos dos Santos.

Já estão confirmados atletas do ranking, como Robinho, Pezão, Jackson, Guapi e Vitinho, e também os locais.

Quem quiser se inscrever na escolinha basta se cadastrar no aplicativo RioMar Recife. As inscrições são gratuitas e tem limite máximo de 15 alunos.

Toda a cobertura do evento pode ser vista nas redes sociais da MCS @mcs.mktsports (Instagram) e MCs Mkt Sports (YouTube).

Abaixo a programação completa do evento:

Dia 11 - quinta - Escolinha e reconhecimento de quadra

Dia 12 – sexta - REI DA QUADRA e Desafio Dunk

Dia 13 e 14 - sábado e domingo - COPA ESPORTES DA SORTE

Dia 15, 16 e 17- segunda, terça e quarta - Escolinhas

Dia 18- quinta - Campeonato Pernambucano de Basquete 3x3 (Cadeirantes e

Master)

Dia 19 - sexta - Campeonato Pernambucano Sub 16 e Sub 18

Dia 20 – sábado - Campeonato Pernambucano 3x3 Sub 23

Dia 21 - domingo - Campeonato Pernambucano Adulto 3x3

