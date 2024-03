Recife recebe Brasileiro Mirim de Handebol

A- A+

O Clube Português do Recife e o Sport Club do Recife recebem, até o próximo domingo (24), o Campeonato Brasileiro Mirim de Handebol. A competição conta com o patrocínio da FMO e reúne equipes de mais de dez estados, no masculino e no feminino. A primeira fase do Nacional termina nesta sexta-feira (22) e as semifinais e finais serão realizadas durante todo o final de semana, com jogos de hora em hora, entre 8h e 17h, no sábado e no domingo.

Pernambuco está com três equipes no feminino e duas no masculino. Sport, Português/FMO e Santa Cruz jogam no feminino. Entre os homens, apenas Sport e Português/FMO. “A realização do Brasileiro Mirim é uma forma de fomentarmos a modalidade entre as crianças e oferecermos a experiência de disputar uma competição oficial, muito organizada e com arquibancada cheia”, afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Felipe Casão.

A entrada para assistir aos jogos é gratuita. A tabela das semifinais será anunciada na noite desta sexta-feira, após a última rodada, marcada para as 19h. Os jogos serão informados no Instagram da CBHb, o @cbhb1.

