Ginástica Recife recebe Campeonato Brasileiro de Ginástica e promove ação solidária Evento reunirá estrelas olímpicas, terá entrada gratuita com doação de alimentos e reforça o compromisso social da capital pernambucana

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística será realizado entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, no Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, no Recife. A entrada será gratuita, mas solidária: o público deve doar 1kg de alimento não perecível para acessar o evento. A ação tem como destino o Banco de Alimentos do Recife, que atende milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para os dias 6 e 7 de setembro, além da doação, será necessário reservar ingresso gratuitamente pela plataforma Sympla a partir das 10h do sábado, 30 de agosto, com limite de até três ingressos por CPF e uma carga diária de sete mil entradas disponíveis.

Estrelas confirmadas

Organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o campeonato reunirá mais de 300 atletas de todo o Brasil nas categorias infantil feminina, infantil masculina, adulta feminina e adulta masculina. As disputas infantis acontecem de 31 de agosto a 3 de setembro, enquanto as categorias adultas, inéditas no Recife, serão realizadas de 4 a 7 de setembro.

Entre os nomes confirmados estão os grandes destaques da ginástica brasileira, como as medalhistas olímpicas Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, integrantes da equipe que conquistou o bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024. Também participa o campeão Arthur Nory, medalhista de bronze nas Olimpíadas do Rio 2016.

Doações

Os alimentos arrecadados serão direcionados ao Banco de Alimentos do Recife, gerido pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome. Após a modernização de sua estrutura, a unidade aumentou sua capacidade de armazenamento em 700%, podendo movimentar até 100 toneladas de alimentos.

Em 2025, mais de 36 toneladas já foram arrecadadas, beneficiando 33 instituições sociais e 18 cozinhas solidárias, impactando positivamente a vida de mais de 26 mil pessoas. A secretária Pâmela Alves destacou a importância da parceria. “Este evento é um ato de solidariedade coletiva. Já conseguimos alcançar milhares de famílias e queremos ir além.”

A ginástica artística vem se consolidando como uma das principais forças do esporte nacional. Nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil conquistou quatro medalhas, com destaque para Rebeca Andrade, hoje considerada a maior medalhista olímpica do país. Ela conquistou um ouro no solo, duas pratas (individual geral e salto) e um bronze por equipes, marcando um capítulo histórico para o esporte brasileiro.

Serviço:

Evento: Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Data: 31 de agosto a 7 de setembro

Local: Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão)

Entrada: Gratuita, mas solidária (1kg de alimento não perecível)



*Com informações da assessoria

