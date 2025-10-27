Seg, 27 de Outubro

Esportes

Recife recebe Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre patins

Partidas serão sediadas no Clube Português com entradas gratuitas

Campeonato Brasileiro de Hóquei desembarca no Recife Campeonato Brasileiro de Hóquei desembarca no Recife  - Foto: Divulgação/Copa Brasil Hóquei

Recife será a capital brasileira do hóquei a partir desta segunda-feira (27). Com sede no Clube Português, o Campeonato Brasileiro de Hóquei Sênior Masculino 2025 reunirá as principais equipes do país. 

A competição reúne seis times: Clube Internacional-SP, Sertãozinho-SP, Mogiana-SP, Português-PE, Sport-PE e Fortaleza-CE. 

O primeiro representante local a entrar no ringue será o Sport, às 19h30, diante do Sertãozinho, maior campeão nacional da modalidade. O Leão buscará o heptacampeonato brasileiro (1993-1997-2010-2013-2014-2018). 

Às 21h30, logo após a cerimônia oficial de abertura, o Português, equipe sede da competição, enfrenta a Mogiana. Buscando utilizar o fator casa a seu favor, o Luso busca o hexacampeonato nacional (1980-1981-1998-1999-2000).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O modelo de disputa da primeira fase será de todas as equipes se enfrentando. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais.

Dentro dos rodízios de sede, geralmente entre cidades do Nordeste e Sudeste, a última vez que a capital pernambucana recebeu o Brasileiro foi em 2018. 

Lance entre Clube Português e Sport em edição anterior do Campeonato Brasileiro de HóqueiLance entre Clube Português e Sport em edição anterior do Campeonato Brasileiro de Hóquei - Foto: Arquivo/Clube Português 

O Campeoanto conta com entrada gratuita para o público. A disputa também contará com transmissão da http://www.tvokbrasil.com.br/ e no Youtube

Tabela do Campeonato Brasileiro de HóqueiTabela do Campeonato Brasileiro de Hóquei - Reprodução 

