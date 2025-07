Recife recebe Campeonato Sul-Americano de Karatê 2025

A- A+

A partir desta quarta (2), após 20 anos, no Complexo do Multiuso Geraldo Magalhães, o Geraldão, no Recife, volta a receber o Campeonato Sul-Americano de Karatê 2025. Até o próximo sábado (5), mais de mil atletas de diversos países competirão nos estilos kata e kumite. Anfitrião desta edição da disputa, o Brasil será representado por 130 atletas.

Os holofotes do karatê sul-americano já estão voltados para a capital pernambucana, que reúne os nomes mais importantes do esporte, dentre eles o brasileiro e medalhista mundial Vinícius Figueira. Além das medalhas, os caratecas estão de olho no Pan-Americano 2026, que acontecerá no Paraguai, tendo em vista que o sucesso em solo recifense pode carimbar a vaga para tão almejada competição internacional.

Com dois técnicos e 15 atletas, maior participação na Seleção Brasileira da sua história numa edição do Sul-Americano, Pernambuco, campeão geral do Campeonato Brasileiro 2024, entra forte na briga por medalhas.

Segundo o presidente da Federação Pernambucana de Karate (FPAK), vinculada ao COB e ao COI, Anderson Santana, Pernambuco, além de ter se tornado um celeiro de campeões, entrou de vez na rota das importantes competições do karatê.

“No ano passado, Pernambuco sediou com sucesso a final do Brasileiro, o que nos credenciou para pleitear receber o Sul-Americano. É uma honra ser o palco desta competição de alto nível, mas, sobretudo, sabemos da responsabilidade. Estamos otimistas que o Brasil, com a ajuda do time pernambucano, vai fazer bonito mais uma vez”, destacou Santana.

