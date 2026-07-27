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Vôlei Recife recebe clínica da bicampeã olímpica Thaísa, a partir da sexta-feira (31) O objetivo é passar um pouco da sua técnica e experiência, além de compartilhar valores e conhecimentos da trajetória da atleta

O projeto 'Thaisa Experience' desembarca no Recife de sexta-feira (31) a domingo (02), no Sport Club Recife, na Ilha do Retiro. O evento irá promover a oportunidade da comunidade pernambucana de estar junto com Thaisa, bicampeã olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012, e medalhista de bronze em Paris 2024, compartilhando da trajetória da atleta e uma clínica técnica de vôlei.

Na sexta-feira, a partir das 18h30, a abertura do evento irá proporcionar que todos os participantes tenham a oportunidade de “viajar no tempo” na trajetória da atleta em um espaço chamado 'Memorial'. Nele, poderão admirar de perto as medalhas olímpicas da jogadora e de diversos outros campeonatos, como a Superliga; prêmios individuais conquistados ao longo da carreira; camisas dos clubes que defendeu e da seleção brasileira; além de fotos e imagens marcantes.

“Será como um mini museu, um caminho de conexão mostrando um pouco da minha jornada”, ressalta Thaisa.

Neste mesmo dia, a jogadora fará uma palestra direcionada ao público em geral: fãs, estudantes de cursos ligados ao esporte e comunidade que valoriza a saúde, o desempenho e a superação. Já nos outros dois dias as atividades serão realizadas em quadra e divididas por faixa etária. “Queríamos fazer algo diferente para dar acesso e aproximar as pessoas mais de mim e também para disseminar o esporte”, completou a jogadora.

A ideia do Thaisa Experiente surgiu há, mais ou menos, seis anos, e que foi amadurecendo ao longo desse tempo, segundo Rafael Rodrigues, empresário e marido de Thaisa.

Thaísa desenvolveu uma trajetória de mais de 15 anos na Seleção Brasileira Feminina de Vôlei - Foto: Mauricio Val/FVImagem/CBV

“Esse projeto vem com uma proposta diferente de realizar sonhos, não apenas aproximando ídolo e fã, mas também de apresentar uma Thaisa que pouca gente conhece, que sofreu bullying, foi rejeitada, e que se construiu na jornada com muita vontade, disciplina, respeito, resiliência. É isso que queremos transmitir. É essa semente que queremos plantar, que o campeão não nasce pronto e que, se Thaisa conseguiu, eles também podem”, disse Rafael.

No sábado e no domingo, a bicampeã olímpica estará em quadra com os participantes. O objetivo é passar um pouco da sua técnica e experiência. Os bilhetes para o Thaisa Experience podem ser obtidos através da plataforma Sympla.

Já na segunda-feira se reapresentará ao Gerdau Minas, em Belo Horizonte (MG), onde a equipe atual vice-campeã da Superliga iniciará os treinamentos para a temporada.

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