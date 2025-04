A- A+

Handebol Recife recebe Copa do Nordeste de Handebol Competição acontece a partir desta quarta-feira (02), no Geraldão

A cidade do Recife será a sede da Copa Nordeste de Handebol 2025. A partir desta quarta-feira (02), o Ginásio Geraldão recebe as melhores equipes masculinas de handebol do Nordeste.

Cinco clubes estarão na disputa. Pernambuco, dono da casa, terá três clubes representando o Estado: Clube Português, Sport e Santa Cruz. Pela Bahia, GAHA e SSHB também estão na disputa.

Na rodada de abertura, às 19h, o Sport enfrenta o GAHA. No segundo confronto do dia, Português e Santa Cruz protagonizam um duelo local.

Veja também