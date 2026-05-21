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CORRIDA Recife recebe corrida com trajetos de 5 km e 10 km neste domingo (24); veja como se inscrever Após a prova, a Arena LIVE! será o ponto de encontro para a confraternização de todos os atletas, com programação especial e realização da Corrida Kids

O Shopping Recife, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, recebe neste domingo (24) a etapa da "LIVE! RUN XP Recife". O circuito é considerado um dos maiores de corrida de rua da América Latina, e contará com percursos de 5 km e 10 km, além de trajeto especial para crianças.

De acordo com a organização, ao todo, cerca de 3 mil atletas devem se encontrar no shopping. As corridas de 5 km e 10 km têm largada única, marcada para as 5h30.

A abertura para pessoas com deficiência (PCD) está prevista para 5h27, três minutos mais cedo. O percurso de menor distância é praticamente inteiro pela Avenida Dom João VI, enquanto no trajeto mais longo a corrida se estende até o entorno do Parque dos Manguezais.

Após a prova, a Arena LIVE! será o ponto de encontro para a confraternização de todos os atletas, com programação musical às 6h30, premiação às 7h50 e Corrida Kids às 8h10, com encerramento às 8h30.

"É a oportunidade perfeita para os corredores acelerarem nos 5 km e 10 km, já se preparando para o nosso reencontro em novembro, quando a cidade receberá a meia maratona, além das distâncias de 5 km e 10 km", afirma o gestor de eventos da LIVE!, Bruno Lustre.

LIVE! RUN XP Recife está marcada para este domingo (24). - Foto: Ginza Studio/LIVE! RUN XP

Como participar

Ainda é possível se inscrever na corrida por meio do aplicativo LIVE! Experience ou pelo site oficial.

A entrega de kits aos atletas inscritos ocorre na loja LIVE! no Shopping Recife, entre esta quinta-feira (21) e sábado (23), no horário de funcionamento do local, das 9h às 22h.

O Circuito LIVE! RUN XP 2026 tem 70 etapas e estará em todos os estados brasileiros até o final do ano. Com etapas em todas as regiões do Brasil, a temporada 2026 oferece distâncias variadas para atender desde iniciantes na corrida até atletas de alto desempenho.





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