SOLIDARIEDADE Recife recebe Corrida Solidária para auxiliar pessoas com doenças raras; veja como apoiar O projeto parte da ONG AMAR Alinça, e acontece no dia 27 de agosto no bairro de Boa Viagem

A Associação de Mães e Famílias Raras (AMAR Aliança) promove, no dia 27 de agosto, uma corrida solidária que visa apoiar pessoas com doenças raras e corredores cadeirantes. O evento chega à sua sétima edição em 2023 e acontecerá no segundo jardim de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, permitindo que os participantes percorreram um trajeto de 5 km.

As inscrições podem ser feitas por este link, totalmente online, sob pagamento de taxa a partir de R$ 40. A divisão das modalidades serão: geral com 5km, kids com crianças autistas e sem deficiência e terceira modalidade com pessoas e as crianças com doenças raras que estarão em cadeiras de rodas empurradas por corredores sendo algum parente ou voluntárias em eventual necessidade. As pessoas interessadas em atuar como voluntárias devem procurar a organização do evento.

A AMAR Aliança é uma Organização Não Governamental (ONG), que celebra dez anos em 2023, e, segundo Pollyana Dias, fundadora e presidente da associação, "as inscrições ajudam na manutenção da Amar durante alguns meses como as salas de fisioterapia, as de arcoterapia e as multidisciplinares".

Ainda de acordo com ela, "em Pernambuco uma a cada 36 crianças é diagnsticada com autismo, em uma das variações da condição de saúde". A ong atua na sede localizada no Centro Esportivo Santos Dumont dando luz e assistência às causas de pessoas com deficiência, doenças raras e seus cuidadores".

Confira o roteiro completo da corrida:

15h - Concentração na Av. Boa Viagem (2º Jardim)

15:30h – Início das atividades de desporto (zumba, aeróbica, alongamento, massagem entre outras atividades)

15:30h – Chamada de equipes para a Corrida

16h – Largada

17:30h – Premiação para o vencedores

18h – Apresentação Talento Raro (Apresentações artísticas de pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. Apresentação de artistas locais sem deficiência de forma voluntária)

19h – Encerramento

