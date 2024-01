A- A+

Basquete Recife recebe Desafio Internacional de Basquete 1x1 Evento acontece neste domingo (21), a partir das 17h, no Shopping RioMar

Recife será palco do Desafio Internacional de Basquete 1x1, o duelo entre Brasil e EUA vai acontecer no domingo (21 de janeiro), às 17h, no RioMar Recife.

Representando o time brasileiro, teremos Robinho, seis vezes vencedor do Rei da Quadra e ex-jogador do NBB. Jackson Tatinho, que acaba de vencer esta etapa do 'Rei da Quadra' e lidera o ranking nacional, carimbando sua vaga para o jogaço diante dos americanos. Guapi, duas vezes vencedor da competição, completa a equipe.

Os Estados Unidos trazem Dallis Johnson, jogador com passagens pelo basquete alemão e suíço; Tae Wade, outro profissional que já atuou na Colômbia e na Bolívia; além de Pep Stanciel, hoje treinador da modalidade. Todos referência na modalidade.

"A etapa final do Circuito Rei da Quadra, em Recife foi sensacional. Percorremos 26 cidades em 9 Estados e foi uma grande festa por onde passamos, mas a torcida em Recife foi fantástica. Hoje, o Basquete x1 já é um dos esportes urbanos que mais crescem no mundo e aqui mostramos o porquê. Atribuo também o alinhamento com a equipe e a do nosso patrocinador, Esportes da Sorte para o sucesso desse projeto", fala Maurício Carlos dos Santos, diretor executivo da MCS Marketing Esportivo.

A disputa 1x1 é onde todos enfrentam todos e a equipe que tiver o maior número de vitórias é a campeão do torneio.

O acesso ao evento é gratuito e aberto ao público.

