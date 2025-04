A- A+

Jiu-Jitsu Recife recebe edição do AJP Tour, campeonato de Abu Dhabi oficial da Federação Árabe de Jiu-Jitsu Evento acontece nos dias 12 e 13 de abril, no Ginásio Geraldão, com entrada solidária e grandes expectativas para o cenário esportivo do Nordeste

O Recife se prepara para receber um dos maiores eventos de Jiu-Jitsu do mundo: o AJP Tour Recife International Jiu-Jitsu Championship 2025. Oficial da Federação Árabe de Jiu-Jitsu, a competição acontece nos dias 12 e 13 de abril, no Ginásio Geraldão, reunindo atletas de diversas categorias e faixas etárias. A entrada será solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinada a ações sociais após o evento, em parceria com a Secretaria de Esportes do Recife.

O evento é organizado por Maurício Grünberg, responsável também pelo Recife Open Jiu-Jitsu, e representa um marco para o esporte na região. “Trazer o AJP Tour para o Recife não é apenas uma conquista para os atletas locais, mas também um impulso para o turismo esportivo e a economia da cidade. Além de proporcionar uma competição de alto nível, o evento projeta nossos atletas para o cenário internacional e movimenta setores como hotelaria, gastronomia e transporte”, destaca Maurício.

O torneio contará pontos para o ranking oficial da AJP e promete reunir atletas de alto nível. No sábado, 12 de abril, acontecem as disputas de Gi para as categorias infantil até juvenil, além das faixas brancas do Adulto e Master. No mesmo dia, também serão realizados os combates NoGi para todas as faixas. Já no domingo, 13 de abril, será a vez dos atletas do Adulto e Master nas faixas azul, roxa, marrom e preta no Gi.

Serviço

AJP Tour Recife Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu 2025

Datas: 12 e 13 de abril

Local: Ginásio Geraldão – Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787

Entrada: 1kg de alimento não perecível (doações em parceria com a Secretaria de Esportes do Recife)

