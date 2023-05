Recife recebe edição inédita da Copa Feminina de Tênis

A- A+

Pelo quarto ano consecutivo, as quadras do Recife Tênis Clube são palco de um torneio do circuito ITF World Tennis Tour. Só que, ao contrário do que ocorreu nas últimas temporadas, a bola desta edição estará com elas. De 22 a 28 de maio, a capital sedia a etapa pernambucana do Ano III – Copa Feminina de Tênis, evento W15 que distribui US$ 15 mil (R$ 74 mil na cotação atual) em prêmios, além de pontos para o ranking mundial.

Recife já está acostumada a receber tenistas dos quatros cantos do mundo desde 2020, mas com competições profissionais do circuito masculino. O Brasil manteve 100% de aproveitamento entre os homens: Daniel Dutra Silva foi o campeão na primeira edição, seguido do paulista Gustavo Heide e do gaúcho Eduardo Ribeiro, que levantou seu primeiro caneco profissional exatamente em 2022. Agora, são as mulheres que vão carregar as raqueteiras ao longo da semana.

A tradição de Pernambuco em eventos internacionais é um ponto reforçado por Nelson Aerts, presidente do Instituto Sports, que deve ser aproveitado pela comunidade tenística da região. Afinal, a etapa de Recife da Copa Feminina será o único evento profissional da capital em 2023, seja masculino ou feminino.

“É uma oportunidade muito grande do tênis internacional chegar ao Nordeste, de maneira a dar visibilidade para a cidade e chance para várias brasileiras da região poderem disputar um torneio profissional. E, em 2023, o Santander traz para Recife a primeira edição de um torneio feminino e isso, com certeza, faz com que as meninas do Brasil tenham a motivação necessária para seguirem em suas carreiras”, defende Aerts.

Na primeira edição feminina em Recife, a lista de inscritas para a chave principal reúne tenistas de três continentes (América, Europa e Ásia), isso sem contar as jovens atletas que vão disputar a fase classificatória. A principal favorita da relação é a peruana Romina Ccuno, 649ª do ranking da WTA. A jogadora de 20 anos já está ambientada a torneios no Brasil e disputou a etapa de Curitiba no ano passado, também organizada pelo Instituto Sports.

A segunda pré-classificada é a argentina Jazmin Ortenzi, 672ª do mundo e que está confirmada também em Curitiba, a partir desta segunda-feira (15). Por enquanto, o Brasil está representado por seis nomes na lista, com destaque para a paulista Júlia Konishi, 767ª do ranking.

A paranaense Geórgia Gulin, 932ª do mundo, é hoje a sexta melhor da relação em Recife, pavimentando o caminho para as paulistas Catarina Melleiro (1107ª) e Helena Bueno (1300ª), a brasiliense Maria Luísa Oliveira (1185ª) e a catarinense Maria Carolina Ferreira Turchetto (1278ª). Bueno, inclusive, é a mais jovem garantida no quadro, com apenas 15 anos de idade.

A competição tem entrada gratuita para o público no Recife Tênis Clube em todos os dias. Na segunda-feira (22), as disputas começam com os jogos do qualifying para a definição das oito últimas classificadas, enquanto a chave principal está prevista para ter início no dia seguinte. Há a chance de jogadoras pernambucanas aparecerem na chave por meio de convites oferecidos pela organização.

Veja a lista de jogadoras da etapa de Recife da Copa Feminina de Tênis:

Romina Ccuno (PER)

Jazmin Ortenzi (ARG)

Júlia Konishi (BRA)

Sabastiani Leon (USA)

Lourdes Ayala (ARG)

Geórgia Gulin (BRA)

Smriti Bhasin (IND)

Josefina Estevez (ARG)

Maria Victoria Marchesini (ARG)

Demi Tran (NED)

Carla Markus (ARG)

Catarina Melleiro (BRA)

Martina Belen Roldan Santander (ARG)

Maria Luísa Oliveira (BRA)

Rocio Daniela Merlo (ARG)

Maria Carolina Turchetto (BRA)

Tara Malik (USA)

Helena Bueno (BRA)

