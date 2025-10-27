Recife recebe etapa de circuito da Maratona do Rio: "cena esportiva forte", diz organizador

A- A+

Presente na vida dos fluminenses há mais de 40 anos, a Maratona do Rio optou por inovar em 2025 com a realização do Circuito adidas MDR pelo Brasil. A ideia é ampliar o contato com a comunidade de corredores de outros estados, que viajam para a Cidade Maravilhosa para disputar a prova. Depois de passar por Belo Horizonte, em setembro, o evento chega ao Recife no dia 02 de novembro.

Enquanto em BH, os participantes puderam optar pelas distâncias de 5km e 10km, na capital pernambucana os percursos disponíveis são de 6km e 12 km. As largadas estão previstas para acontecer a partir das 5h30, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, e a prova vai percorrer a orla da praia localizada na Zona Sul da cidade.

Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco, o head de produto da Maratona do Rio, Pedro Pereira, explicou a escolha por Recife para receber uma das etapas do circuito. "Recife é uma cidade muito vibrante, com uma cena esportiva muito forte, né? Está expandindo, crescendo muito, principalmente em corrida de rua. Além, claro, do potencial turístico e cultural da cidade. Tem uma orla icônica, linda, maravilhosa e esse público que recebe a gente maravilhosamente bem", iniciou.

"Levar esse circuito MDR para Recife é uma forma de celebrarmos essa energia local, estreitar esse vínculo com a Maratona do Rio também. Muitos corredores da Maratona do Rio vêm do Recife. É uma das principais cidades do Nordeste em corredores para a Maratona do Rio todos os anos e vem crescendo a cada ano. Então, foi uma escolha natural para a gente celebrar esse momento da Maratona do Rio e da corrida de rua com uma das principais praças", seguiu.

Além de Belo Horizonte e Recife, outras três cidades, ainda não reveladas, vão fazer parte do Circuito adidas MDR, que terá sequência em 2026. As distâncias de cada etapa vão progredindo, com o objetivo de acompanhar a jornada de treino daqueles atletas que farão os 21km e 42km da Maratona do Rio. Para a prova do Recife, as inscrições seguem abertas através do site maratonadorio.com.br, no valor de R$ 149.

"A expectativa é reunir cerca de cinco mil corredores (no Recife), somando atletas locais e participantes de outras regiões do país. No total, o Circuito adidas MDR vai passar por cinco capitais até a Maratona do Rio 2026, e nossa meta é reunir aproximadamente 30 mil corredores ao longo de todas as etapas, consolidando esse circuito como um dos mais fortes de corrida de rua do Brasil", pontuou Pedro.

Neste ano, a Maratona do Rio foi eleita a 11ª marca mais forte entre as corridas de rua do mundo, de acordo com a Brand Finance, empresa de consultoria internacional especializada em avaliação de marcas. Na visão de Pedro Pereira, "esse sucesso se deve a uma soma de fatores: fortalecimento da comunidade de corredores, investimento em tecnologia, experiências que a gente faz aqui (no RJ) e uma atuação muito integrada com marcas e parceiros que acreditam no potencial do esporte como vetor de transformação social e cultural", finalizou.

