A- A+

Paralímpico Recife recebe etapa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa com mais de 300 atletas O evento ocorre no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem

Recife recebe, neste sábado (20), o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O evento reunirá 328 atletas, entre esportistas do alto rendimento e jovens a partir da categoria sub-11, no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

Destes inscritos, 251 estarão no atletismo, 43 no halterofilismo e 34 na natação.

As marcas obtidas em todas as categorias são válidas para os respectivos rankings brasileiros, utilizados como critério de classificação para etapas nacionais de competições organizadas pelo CPB, como as Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias e os Circuitos Brasileiros.

No mesmo dia, Palmas, no Tocantins, também receberá uma etapa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, na Universidade Federal de Tocantins (UFTO), com provas de atletismo para 65 participantes.

O Meeting Paralímpico Loterias CAIXA percorrerá todas os estados brasileiros até o mês de agosto, com a última etapa programada para a capital paulista, de 6 a 8 de agosto.

Neste ano, 14 capitais brasileiras já receberam o evento esportivo desde abril. Belém (PA), Rio Branco (AC), São Luís (MA), Teresina (PI), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Fortaleza (CE), Cuiabá (MT), Manaus (AM), Natal (RN), Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Brasília (DF) e Macapá (AP) já sediaram o evento.

Veja também