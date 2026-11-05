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Corrida de rua Recife recebe etapa do Santander Track e Field Run Series neste domingo (8) Evento será realizado no Novo Cais, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, além de corrida infantil

O Recife recebe, neste domingo (8), mais uma etapa do circuito de corridas de rua do Santander Track&Field Run Series.

A etapa Novo Cais – Moura Dubeux contará com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, além de uma corrida infantil. A primeira largada está prevista para as 5h, na Arena Novo Cais, localizada na Avenida Engenheiro José Estelita, no bairro de São José.

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O evento busca incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os participantes. Os corredores inscritos receberão um kit com bolsa, camiseta e brindes de parceiros, além de uma medalha ao concluírem a prova.

A retirada dos kits acontece desta quinta-feira (5) até sábado (7), das 9h às 22h, na loja Track&Field do Shopping RioMar Recife.

Inscrições podem ser feitas através do site da TFSports, neste link, que também disponibiliza informações sobre horários, percursos e demais serviços da prova.

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