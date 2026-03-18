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CORRIDA Recife recebe Etapa Outono do maior circuito de corridas de rua do mundo neste domingo (22) Prova celebra 20 anos de história com largada no Forte do Brum; atletas podem escolher percursos de 5, 10 e 13 km

O Recife será o cenário da Etapa Outono do Circuito das Estações 2026, que acontece neste domingo, 22 de março. Com o tema “Escreva Sua História”, a corrida celebra duas décadas de existência e espera reunir milhares de atletas de todo o Nordeste com largada no Forte do Brum.

Considerado o maior circuito de corridas de rua do mundo, o evento oferece percursos de 5, 10 e 13 km, atendendo desde iniciantes até corredores experientes. O Outono abre o calendário anual do circuito, que é completado pelas etapas de Inverno, Primavera e Verão - quem finaliza as quatro provas garante a famosa mandala de medalhas.





Inscrições

As inscrições continuam abertas pelo site oficial do evento. Além da prática esportiva, o circuito foca na experiência do atleta, com kits exclusivos e uma estrutura de apoio montada na Praça da Comunidade Luso Brasileira.

Retirada dos Kits

Os inscritos devem retirar seus kits antecipadamente na loja Decathlon do Shopping RioMar (Piso L2), nos dias 20 (sexta) e 21 (sábado) de março, a partir das 10h. Não haverá entrega de kits no dia da prova.

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