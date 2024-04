A- A+

Vôlei Recife recebe final da Superliga feminina de vôlei entre Praia Clube x Minas neste domingo (21) A quinta decisão consecutiva entre as equipes mineiras começa a partir das 10h, no Geraldão; os ingressos foram esgotados de forma antecipada

A terra do bolo de rolo terá o "Clássico Pão de Queijo" como grande atração. Pela quinta vez consecutiva, as equipes mineiras Dentil Praia Clube e Gerdau Minas decidem a Superliga feminina de vôlei- principal torneio da temporada nacional. Desta vez, a grande decisão será realizada no ginásio Geraldão, localizado na Imbiribeira- Zona Sul do Recife. A disputa na quadra acontece neste domingo (21), a partir das 10h.

Desde a temporada 2017-18, as duas equipes se revezam no domínio da Superliga feminina. Desde então, são três títulos do Minas (todos contra o rival local) e dois do Praia, atual campeão na única vez em que superou o adversário da capital.

O equilíbrio também é retratado no retrospecto recente. Os dois finalistas se enfrentaram seis vezes com três vitórias para cada lado e ambos também somam duas conquistas nesta temporada. O Gerdau Minas venceu a Supercopa e o Sul-Americano, enquanto o Praia Clube ficou com o Campeonato Mineiro e a Copa Brasil.

Oportunidade de ver grandes atletas

Capitã do Minas, Thaísa é uma das principais atrações da decisão. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Os ingressos para acompanhar a final no Geraldão foram esgotados de forma antecipada. Além da torcida pela sua equipe favorita, o público pernambucano terá a oportunidade de assistir em quadra grandes atletas que são figuras presentes na seleção brasileira.

Pelo lado do Minas, as destaques são Thaísa, Pri Daroit e Nyeme Costa. Claudinha e Tai Santos chamam mais atenção pelo Praia Clube.

Presente na Capital pernambucana em 2023 para a disputa do Sul-americano de vôlei, a capitã do Minas, Thaísa, destacou a felicidade de retornar ao Recife nesta decisão inédita da Superliga na cidade. “Uma atmosfera [Sul-americano] maravilhosa, uma torcida calorosa. Nos jogos e nos treinos. É impressionante a energia que toda a seleção recebeu jogando aqui”.

Entretanto, Thaísa reconheceu que, ao contrário do Sul-americano, a torcida na final da Superliga deve ficar dividida entre Minas e Praia.

“Final é assim. Tem torcida para os dois lados. É um momento de se blindar dentro de quadra com a equipe e fazer seu melhor. Mas eu tenho certeza que no fim das contas vai ser uma torcida pelo voleibol brasileiro. Vai ser muito bonito e espero que seja uma grande partida. São dois grandes times com excelentes jogadoras”.

Sem clubes na decisão, Pernambuco terá um grande representante em quadra na final. Técnico do Praia Clube há sete temporadas , Paulo Coco nasceu em Olinda e tem título de cidadão honorário do Recife- recebido no ano passado.

"Um tempero especial por jogar em Recife. Eu não tenho palavras com o fato de ter a possibilidade de chegar nesse momento com familiares e amigos próximos assistindo. Agora é aproveitar. Que possa ser uma grande final para o vôlei pernambucano que tem muita tradição e o povo daqui merece”, destacou o treinador.

Técnico do Praia, Paulo Coco é o representante de Pernambuco na final. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Superliga masculina

O Geraldão também vai receber a final da Superliga masculina de vôlei no dia 28 deste mês. Os finalistas ainda não foram definidos e Joinville Vôlei, Sesi-SP, Vôlei Renata e Vôlei Guarulhos estãos nas semifinais.

Os ingressos para a decisão masculina no Recife podem ser comprados através do site Bilheteria Digital no valor de R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia).



Onde assisir a final da Superliga feminina entre Minas x Praia Clube?



TV Globo (rede aberta) e SporTV (canal fechado).

