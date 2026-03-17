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Vôlei Recife recebe jogos da Superliga Feminina de Vôlei com arrecadação solidária de alimentos Ingressos para as partidas entre Renasce Sorocaba x Sesc Flamengo e SESI Bauru x Gerdau Minas, nos dias 19 e 20 de março, no Geraldão, estão à venda com desconto de 50% para quem doar 2kg de alimentos

O Recife receberá dois jogos da Superliga Feminina de Vôlei, principal competição da modalidade no país, nos dias 19 e 20 de março, no Ginásio do Geraldão, localizado no bairro da Imbiribeira. Com apoio da Prefeitura do Recife, o evento também contará com uma ação solidária: torcedores poderão garantir 50% de desconto nos ingressos ao doar dois quilos de alimentos não perecíveis na entrada do ginásio.

As arrecadações serão destinadas ao Banco de Alimentos do Recife, que atende mais de 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar no município.

“Mais uma vez o Recife recebe uma competição de nível nacional, reforçando o papel da cidade no incentivo ao esporte e na promoção de grandes eventos. Além de proporcionar ao público a oportunidade de acompanhar de perto equipes e atletas de alto rendimento, a iniciativa também cumpre um papel social importante, ao associar o espetáculo esportivo a uma ação concreta de combate à fome”, destaca o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho.

Na quinta-feira (19), o Renasce Sorocaba enfrenta o atual vice-líder Sesc Flamengo, que tem no time a maior pontuadora da competição, a norte-americana Simone Lee, além da medalhista olímpica pela seleção brasileira em Paris 2024, Tainara Santos.

Já na sexta-feira (20), o Geraldão será palco do duelo entre o SESI Bauru, da levantadora campeã olímpica em Londres 2012, a pernambucana Dani Lins, e o Gerdau Minas, da bicampeã olímpica Thaísa Daher (Pequim 2008 e Londres 2012) e de outros nomes de peso, como a central da seleção brasileira Júlia Kudiess.

Os ingressos para os dois jogos estão disponíveis pela internet, no site Banca do Ingresso, e também podem ser adquiridos presencialmente em pontos físicos nas lojas ArenaFit (Shopping RioMar) e Jorge Bischoff (Shopping Recife).

“Parcerias como essa são muito importantes para a cidade, pois mostram a força do esporte para mobilizar a população em torno de uma causa essencial, que é o combate à fome. Cada doação contribui para fortalecer o Banco de Alimentos e ampliar o alcance das ações que garantem comida na mesa de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade no Recife”, destaca a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Edivania Arcanjo.

Banco de Alimentos do Recife

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, vem fortalecendo o enfrentamento à insegurança alimentar com a atuação do Banco de Alimentos, um dos principais equipamentos públicos da cidade voltados para garantir o direito à alimentação adequada. Somente em 2025, foram arrecadadas quase 100 toneladas de alimentos, beneficiando entidades sociais e cozinhas solidárias, e alcançando um total de mais de 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar no município.

Localizado na Avenida Norte, nº 1716, o Banco de Alimentos possui capacidade para armazenar até 100 toneladas de gêneros alimentícios, onde são realizadas a captação, o recebimento, a seleção e a distribuição de alimentos doados por pessoas físicas, empresas, feiras e supermercados, sempre em articulação com o poder público e parceiros da sociedade civil. O Banco de Alimentos conta, ainda, com a parceria das Secretarias de Cultura e de Esportes, que promovem eventos com bilheteria solidária para incentivar a arrecadação.

As doações de alimentos perecíveis e não perecíveis podem ser feitas o ano inteiro. As entregas podem ocorrer diretamente na sede do Banco e, em casos de grandes quantidades, a equipe realiza a coleta no local. O contato pode ser feito pelo telefone (81) 99488-6856 ou pelo e-mail [email protected] .

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