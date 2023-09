I Challenge Recife Tennis Pró começa na capital pernambucana nesta sexta-feira (1º)

A- A+

Desta sexta-feia (1º) até domingo (3), a capital pernambucana recebe o I Challenge Recife Tennis Pró. O torneio de exibição traz dois dos principais nomes do tênis nacional: o paulista Matheus Pucinelli e o pernambucano João Lucas Reis. Os confrontos serão disputados no Prime Tennis Academy, Nacional Tênis Clube e no Recife Tennis Clube. O certame é aberto ao público todos os dias sem a comercialização de ingressos.

À Folha de Pernambuco, o organizador do evento, Antônio Raimundo, ressaltou a importância de replicar este tipo de competição, comum na Europa, no Recife. "Queremos oferecer a possibilidade dos amantes de tênis do Recife e região assistirem, ao vivo, dois dos melhores tenistas do Brasil na atualidade em ação aqui na nossa terra", começou.

"Também é uma forma de replicarmos aqui, um formato de competições que acontece muito na Europa, que são os torneios de clubes, onde atletas profissionais se confrontam com amadores de primeira classe, oportunizando renda adicional aos atletas profissionais nas semanas entre torneios oficiais", pontuou.

Nesta sexta-feira, a primeira rodada será realizada no Prime Tennis Academy, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Às 17h, João Lucas Reis e Rodrigo Lobo encaram Matheus Pucinelli e Lucas Batista, nas duplas. Logo em seguida, no confronto de simples, Matheus Pucinelli enfrenta Diogo Tinico. Um pouco mais tarde, duelam João Lucas Reis e Soró Silva.

No dia seguinte, o Nacional Tênis Clube, na Ilha do Retiro, será o palco das partidas. Às 16h, nas duplas, João Lucas Reis e Diogo Tinico medirão forças com Matheus Pucinelli e Soró Silva. Depois, Pucinelli e Rodrigo Lobo se enfrentam no simples. Fechando o sábado, João Reis e Lucas Batista duelam.

No último dia de Challenge, as quadras do Recife Tennis Clube, na Imbiribeira, recebem as finais, disputadas no período da manhã. Às 9h, Diogo Tinoco/Rodrigo Lobo encara Soró Silva/Lucas Batista, na decisão por duplas. Dando sequência à programação, João Lucas Reis e Matheus Pucinelli fazem o grande confronto do torneio, no simples.

Ao término do torneio, João Reis e Matheus Pucinelli têm encontro marcado, no RTC, com os alunos do projeto social Instituto Próximo Geração. No período da tarde, às 15h, a dupla também vai bater um papo com jovens do projeto Massificação da Rede Tênis Brasil, no Squash Tennis Center, em Boa Viagem.

"É absolutamente importante para essas crianças verem, ouvirem e se aproximarem desses tenistas de âmbito mundial e terem como espelho de disciplina, foco e determinação nesse esporte que tanto amamos... É simplesmente motivação para o sonho de chegar lá, também", enfatizou Antônio Raimundo.

