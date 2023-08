A- A+

Skate Recife recebe, pela segunda vez,o Skate Total Urbe, em novembro No ano passado, circuito também passou pela capital pernambucana, com presenças de Rayssa Leal e Gabi Mazetto

Pela segunda vez, Recife será palco de uma etapa do Skate Total Urbe. O evento será disputado entre os dias 10 e 12 de novembro, na rua da Aurora, no Centro do Recife. Em 2022, a capital pernambucana também foi uma das sedes do circuito.

Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, Rayssa Leal ficou em primeiro lugar no STU de Recife 2022. Apesar do resultado, o título do brasileiro ficou com Gabi Mazetto, que terminou a etapa em quarto lugar.

A Fadinha deu um show de manobras. Com voltas quase perfeitas e elevando o nível da disputa, a vice-campeã olímpica já havia vencido a etapa Recife antes mesmo de todas terminarem a volta, terminando a disputa com 18,78.

Completando o pódio, a alagoana Carla Karolina ficou em segundo lugar, com 13,02. Em terceiro, com 12,61, Marina Gabriela.

Título nacional



Em clima de aniversário, com direito a parabéns da torcida e tudo, Gabi Mazetto terminou a superfinal 2022 na quarta colocação, com 9,66. Mas a vantagem que ela tinha no ranking garantiu o título do circuito nacional.



Veja também

futebol internacional Iniesta assina com Emirates FC, dos Emirados Árabes Unidos