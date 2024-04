Recife recebe primeira edição do Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) Fut nesta segunda (1)

A- A+

O Recife recebe, a partir desta segunda-feira (1), a primeira edição dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) Fut. A competição reúne centenas de atletas que vão em busca do título nacional no futebol, fut7, rugby sevens e no desafio X2. Serão seis dias de jogos nos gramadões da Campina do Barreto, do Parque Caiara, do Jardim de Alá e do Bueirão, além dos campos da UFRPE e do PSG.

Ao todo, Pernambuco entra na disputa com 14 equipes, sendo a maior delegação do torneio. As faculdades pernambucanas com mais representantes são a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Uninassau. A UFPE vai em busca da medalha no futebol (Masculino e Feminino), no fut 7 (Masculino) e no desafio X2 (Masculino e Feminino).

Já a Uninassau vai lutar pelo pódio no futebol (Feminino), no fut 7 (Masculino e Feminino) e no rugby (Masculino e Feminino). As demais instituições locais na disputa são a UPE (fut7 feminino e desafio X2, masculino e feminino) e a Unifacol (futebol masculino).

“Teremos uma semana inteira de disputas em vários locais da cidade. Será uma forma de promover o desporto universitário no Estado e ainda movimentar as comunidades, que vão receber grandes jogos. Temos certeza que, junto com a CBDU, vamos promover uma grande competição”, afirmou o presidente da Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (Fape), José Carlos Pessoa.

Todos os pernambucanos que estão na disputa dos JUBs Fut garantiram a vaga após conquistar as primeiras colocações nos Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs). A única exceção é o rugby sevens, que não foram disputados na competição estadual e a escolha foi por convite.



O Jubs Fut é gratuito e qualquer pessoa pode ir acompanhar os jogos da competição.

