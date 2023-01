Recife recebe regata de volta ao mundo a partir deste final de semana

A- A+

A partir deste final de semana, o Recife receberá uma das etapas da regata de volta ao mundo Globe 40 – A Grande Rota. As quatro embarcações que participam da prova começam a chegar à capital pernambucana neste domingo (29), onde ficarão atracadas na nova Recife Marina, no bairro de São José.

Em coletiva realizada no Cabanga Iate Clube, nesta quarta-feira (25), o organizador da regata, Manfred Ramspacher, explicou como será a Globe 40 em solo pernambucano. Além dele, detalharam o evento o presidente da Federação Pernambucana de Vela (FPVela), Yannick Ollivier, a chefe do gabinete Recentro da Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça, o Comodoro do Cabanga, Delmiro Gouveia, o diretor de operações da Qair Brasil, Gustavo Silva, e do diretor da Recife Marina, Marco Antônio Costa.

A etapa do Recife tem previsão de encerramento para o próximo dia 05, com os barcos da Classe 40 partindo do Marco Zero, às 15h, com destino a Granada, no Caribe, na sétima e última parada antes do cruzamento da linha de chegada em Lorient, na França. Com uma série de atrações à espera dos recifenses, o organizador da prova em Pernambuco, Yannick Ollivier, convidou o público para prestigiar o evento.

“A gente espera encher o Marco Zero. Vamos colocar nossa cultura, o frevo, o maracatu, para realmente fazer uma grande festa e mostrar a esses velejadores que o povo recifense sabe receber os estrangeiros e esses eventos internacionais, para dar vontade a eles de voltarem mais vezes”, contou à reportagem.

Atualmente, a embarcação Amhas, comandada pelo americano Craig Horsfield e o inglês James Oxenham está na liderança da prova e deve ser a primeira a atracar no Recife. A segunda colocação está com a Gryphon Solo II (Joe Harris (EUA) e Roger Junet (ITA)). As terceiras e quartas posições, respectivamente, estão sendo ocupadas pelos barcos Sec Hayai (Frans Budel (HOL) e Ysbrand Endt (HOL)) e Whiskey Jack (Mélodie Schaffer (CAN) e Tom Pierce (EUA)).

Além da chegada e saída dos barcos, os amantes dos esportes náuticos poderão visitar as embarcações, nos dias 03 e 04, das 09h às 13h, na Recife Marina.

A Globe 40 é uma travessia com 30 mil milhas náuticas (aproximadamente 50 mil quilômetros), realizada durante nove meses e 140 dias. A partida desta atual edição aconteceu no dia 26 de junho de 2022, em Tânger, no Marrocos, com a chegada em Lorient prevista para ocorrer em março.

No percurso, antes de se aproximar do Recife, foram feitas paradas em Cabo Verde (África), Ilhas Maurício (Oceano Índico), Auckland (Nova Zelândia), Papeete (Polinésia Francesa) e Ushuaia (Patagônia).

