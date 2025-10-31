A- A+

Pedestrianismo Recife recebe segunda etapa do Circuito Adidas Maratona do Rio neste domingo (2) A largada e a chegada acontecem na altura do Parque Dona Lindu, a partir das 5h10

Neste domingo (2), o Recife vai receber a segunda etapa do Circuito Adidas Maratona do Rio. O projeto tem o objetivo de levar a vibração, o espírito e a experiência da Maratona do Rio para diferentes locais do Brasil. As inscrições estão esgotadas.

A largada e a chegada acontecem na altura do Parque Dona Lindu, na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul. Quem optou pelo percurso de 12k, a saída ocorre às 5h10. Já para quem escolheu a distância menor, de 6k, a largada está prevista para as 6h. A expectativa é que 5 mil corredores marquem presença no evento.

O circuito é uma jornada de preparação para a Maratona e a Meia Maratona do Rio 2026, incentivando atletas de diferentes regiões a se desafiarem e evoluírem a cada etapa. Após Belo Horizonte dar o start com trajetos de 5k e 10k, é a vez do Recife receber o evento., Em 2026, mais três capitais brasileiras serão escolhidas para dar sequência ao circuito.

Por meio do aplicativo Mara do Rio, os corredores podem acompanhar sua evolução, cumprir desafios, participar de rankings e desbloquear benefícios exclusivos - ampliando a conexão da comunidade antes, durante e depois da prova.

Corrida e celebração

Depois da linha de chegada, os corredores vão poder desfrutar de um evento na orla de Boa Viagem, que contará com shows gratuitos, começando com a banda Kid Camaleão, às 7h30, que mistura axé, samba, pop e os grandes clássicos do carnaval. Logo depois, às 8h30, a Orquestra de Bolso assume o palco revisitando clássicos da música brasileira em versões cheias de ritmo e personalidade.

Além das atrações musicais, o espaço contará com ativações de patrocinadores, gravação gratuita das medalhas, área de recovery para os atletas, zona de convivência e espaços instagramáveis para registrar o momento.

Veja também