FUTEBOL 4x4 Recife recebe seletiva da Red Bull Quatro em Quadra para a Copa Mundial de 'futebol de rua' Será a primeira edição do torneio, e as inscrições para atletas interessados já estão abertas

O clássico 'futebol de rua' se tornou uma Copa de alcance internacional. Nessa terça-feira (25), o Brasil deu o pontapé inicial nas classificatórias em busca dos representantes na fase mundial do Red Bull Quatro em Quadra. Com final na Alemanha, o torneio inédito abre a primeira seletiva do país no Recife (PE), e pessoas de 16 a 35 anos podem se inscrever até o dia 26 de maio para as categorias mista e feminina.



Os jogos acontecerão no dia 4 de junho, na Cendesul Futebol Society, em Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana. Porto Alegre (RS) e Bragança Paulista (SP) também recebem seletivas.

Os vencedores das seletivas se encaminham para a final nacional, que acontecerá em Bragança Paulista (SP), no dia 25 de junho.



Os times da modalidade de futebol 4x4 podem ser compostos por até cinco jogadores, sendo quatro titulares e um reserva. Em uma quadra reduzida, com mini-traves, sem goleiro e sem poder pisar na área delimitada perto dos gols, os times se enfrentam durante 10 minutos. Além disso, a competição traz uma novidade: gols nos primeiro e último minutos valem o dobro.

Um dos embaixadores da competição, ‘Rei do Drible’ e parceiro de quadra de Ronaldinho Gaúcho e Falcão, Lucaneta revelou que se sente muito feliz por poder fazer parte da Copa.

“A competição pode te levar para outro país para representar o Brasil por lá, e isso é surreal. Para muitos, é um sonho distante e não tem preço. Eu joguei muito futebol de rua. A minha mãe tinha de me buscar na rua debaixo, eu voltava com o pé sujo e era a maior diversão. Vivi a minha infância jogando, e o Lucaneta se construiu a partir desse tipo de futebol, então, estar presente neste torneio é muito especial para mim”, afirmou Lucaneta.

Também embaixadora da competição e campeã mundial de futevôlei, Natália Guitler demonstrou animação com estreia do torneio: “Sempre jogava com meus irmãos, descalça. A gente fazia, de fato, os mini-golzinhos. Isso começa quando você é muito novinho, e você continua fazendo, porque é uma coisa muito da realidade brasileira, independente se você mora onde tem quadra ou em lugares em que precisa improvisar os gols. É muito bom relembrar os desafios desta competição”, analisou

A competição foi criada pela Red Bull com o objetivo de levar o “futebol de rua” para o mundo. As inscrições para as seletivas do campeonato mundial de futebol 4x4 podem ser realizadas através do site oficial da Red Bull até o dia 26 de maio. A etapa mundial acontecerá na estrutura do RB Leipzig, na Alemanha. Além de Brasil e Alemanha, potências como Espanha, Holanda e Reino Unido também estão confirmadas.

