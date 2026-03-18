Recife recebe treinamento especial de Karatê com programação técnica e lazer neste sábado (21)
Evento no Clube FPS Sports reúne atletas de todas as idades para aperfeiçoamento em combate e momentos de integração
Praticantes de Karatê de todos os níveis têm um encontro marcado neste sábado (21), no Recife. O Training Camp Monteiro Team promove uma manhã de imersão técnica e uma tarde de lazer no Clube FPS Sports, unindo o rigor das artes marciais com a convivência entre os atletas.
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A programação começa às 8h com foco em arbitragem e kumite, que é uma modalidade de combate. O treinamento será conduzido pelo técnico Alyson Thiago, acompanhado pelos senseis Moisés Cassimiro, Thiago Ricardo e Flávio Marques. O objetivo é refinar as técnicas de luta e atualizar os competidores sobre as regras oficiais.
Das 12h às 17h, o quimono dá lugar à descontração. O evento reserva a tarde para atividades de integração, com futebol e piscina, fortalecendo os laços da comunidade esportiva fora do tatame. A inscrição custa R$ 60,00 e pode ser feita por meio de um formulário online.