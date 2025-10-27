Recife recebe workshop para organizadores de eventos esportivos

A- A+

O Recife recebe, nesta quarta-feira (29), o TS Academy. Organizada pela Ticket Sports, a iniciativa tem o objetivo de capacitar e aproximar os profissionais responsáveis por realizar eventos esportivos em todo o Brasil. O workshop acontece no ESC Coworking, no bairro do Pina, a partir das 9h.

Depois de passar por cidades como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, a capital pernambucana encerra a jornada de encontros reunindo organizadores, parceiros e especialistas do setor. Com vagas limitadas, a inscrição custa R$ 79,90 e pode ser feita através deste link. Além de acesso completo ao evento, a entrada garante certificado de participação e outros benefícios.

A programação conta com três apresentações voltadas aos principais desafios e tendências do mercado esportivo, além de momentos dedicados ao coffee break e ao networking. Entre os temas estão: “Raio X de Recife: uma pesquisa com os atletas da região”, “Tendências que estão moldando o mercado esportivo através de experiências” e “Como aumentar a receita com a Ticket Sports?”.

“Estamos muito felizes em levar mais uma edição do evento para Recife. Com o objetivo de compartilhar informações, dados de mercado e insights, o TS Academy chega à sua 8ª edição no formato de workshop. Em apenas uma manhã, apresentaremos palestras que têm como foco agregar ainda mais conhecimento à jornada dos organizadores de eventos esportivos. O TS Academy é um projeto que busca informar, promover debates e estimular a troca de ideias entre profissionais do setor”, afirma Marcella Perez, gerente de Key Accounts da Ticket Sports.

Programação

09h – 09h30: Credenciamento e acomodação;

09h30 – 10h10: Tema 1 – Tendências que estão moldando o mercado esportivo através de experiências;

10h10 – 10h45: Tema 2 – Como aumentar sua receita com o TS;

10h45 – 11h20: Coffee Break;

11h20 – 12h00: Tema 3 – Raio-x de Recife: uma pesquisa com os atletas da região;

12h00 – 13h00: Encerramento e espaço para networking.

