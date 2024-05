A- A+

Mundial Feminino Recife receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027; confira Capital pernambucana terá dois jogos a mais do que na Copa de 2014

A Fifa anunciou, na madrugada desta sexta-feira (17), o Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Ao todo, 10 cidades receberão jogos do Mundial, incluindo o Recife, que receberá sete partidas do torneio.

As partidas serão jogadas na Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana da capital pernambucana.

O estádio receberá dois jogos a mais que a Copa do Mundo Masculina de 2014. Naquela oportunidade, a arena recebeu cinco jogos.

Confira quais partidas serão realizadas em Recife no Mundial de 2027:

- Arena Pernambuco (Recife): 5 jogos da fase de grupos, 1 jogo das oitavas de final e 1 jogo das quartas de final.

Apesar de ainda precisar do aval da Fifa, a CBF já indicou em quais datas e quais grupos poderão jogar em Recife. Confira.

Fase de grupos: 26 de junho (Grupo C ou D), 29 de junho (Grupo A ou H), 1º de julho (Grupo C ou D), 5 de julho (Grupo A ou B) e 8 de julho (Grupo G ou H) .

Oitavas de final: 11 de julho.

Quartas de final: 16 de julho.

Outras sedes

Outras nove capitais receberão jogos da Copa do Mundo de 2027, sendo elas Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Manaus, Cuiabá e Brasília.

O número de sedes conta com duas capitais a menos do que 2014. Desta vez, Natal, com a Arena das Dunas, e Curitiba, com a Arena da Baixada ficaram de fora.

Confira quais jogos serão realizados nas sedes de 2027.

- Beira-Rio (Porto Alegre): 5 jogos da fase de grupos e 1 jogo das oitavas de final.

- Arena Corinthians (São Paulo): 5 jogos da fase de grupos, 1 jogo das oitavas de final e 1 jogo de semifinal.

- Maracanã (Rio de Janeiro): 5 jogos da fase de grupos (incluindo a abertura), 1 jogo das oitavas de final, 1 jogo das quartas de final e a final.

- Mineirão (Belo Horizonte): 5 jogos da fase de grupos, 1 jogo das oitavas de final, 1 jogo das quartas de final e a partida de 3º lugar.

- Fonte Nova (Salvador): 5 jogos da fase de grupos e 1 jogo das oitavas de final.

- Arena Castelão (Fortaleza): 5 jogos da fase de grupos e 1 jogo das oitavas de final.

- Arena Amazonas (Manaus): 4 jogos da fase de grupos.

- Arena Pantanal (Cuiabá): 4 jogos da fase de grupos.

- Mané Garrincha (Brasília): 5 jogos da fase de grupos, 1 jogo das oitavas de final, 1 jogo das quartas de final e 1 jogo de semifinal.

