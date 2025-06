A- A+

ESPORTES Recife sedia edição do Festival Paralímpico neste sábado (14), no Compaz Miguel Arraes Ação visa a promover a prática do paradesporto para crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos

A cidade do Recife será palco de mais uma edição do Festival Paralímpico. Será neste sábado (14), a partir das 8h.

Durante o evento, que será realizado no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, na Zona Oeste da capital pernambucana, crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, terão a oportunidade de conhecer e praticar modalidades paralímpicas, como atletismo, bocha e goalball.

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Festival acontecerá simultaneamente em 124 cidades em todo o Brasil.

Com 230 participantes, o evento oferecerá uma imersão no esporte paralímpico, sob a supervisão de professores do Centro de Referência Paralímpico do Recife e do CPB.

A ação visa a promover o paradesporto e fomentar a prática de atividade física. Uma segunda edição do festival está marcada para o dia 20 de setembro, véspera do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência.

