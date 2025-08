A- A+

Corrida Recife sedia etapa da corrida do Santander Track&Field; Run Series A largada ocorre a partir das 5h, no estacionamento do shopping RioMar Recife

Recife sediará, no dia 17 agosto, uma das etapas do Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas. A prova contará com percursos de 5km e 10km, além de uma meia-maratona de 21km. A primeira largada está prevista para as 5h, no Pina, no estacionamento do shopping RioMar Recife.





As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha. A retirada dos kits pode ser feita na Loja Track&Field do shopping RioMar Recife, entre os dias 14 e 16 de agosto, das 9h às 22h.

Serviço

Etapa Recife Santander Track&Field Run Series

Data: 17 de agosto

Percurso: 5km, 10km e 21km

Horário: a partir das 5h

Entrega de kits: De 14 a 16 de agosto, das 9h às 22h

Loja Track&Field do shopping RioMar Recife

Endereço: Av. República do Líbano, nº 251, Pina



*Com informações da assessoria

