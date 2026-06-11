Recife sedia etapa da Santander Track&Field; Run Series neste domingo (14)
Etapa Shopping Recife do circuito de corridas da América Latina ocorre com percursos de 5km, 10km e 15km
O Shopping Recife será o local em que será realizada a etapa do Santander Track&Field Run Series, um dos maiores circuitos de corrida da América Latina. O evento acontece neste domingo (14), e contará com percursos de 5km, 10km e 15km. A primeira largada será às 5h15.
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Os atletas inscritos recebem um kit exclusivo TFSports, com bag, camiseta e gifts de parceiros, e, ao concluir a prova, garantem medalha colecionável. A retirada dos kits acontece entre os dias 11 a 13 deste mês, na loja Track&Field Shopping Recife, das 9h às 22h - com exceção do sábado, quando o fechamento será antecipado para as 18h30, devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo.
As inscrições estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo TFSports, onde também é possível consultar informações sobre distâncias, horários e outros serviços da prova.
“Cada etapa do Santander Track&Field Run Series é desenhada para oferecer uma experiência completa, que une performance, segurança e conexão com a comunidade local. Nosso objetivo é seguir ampliando esse ecossistema e criando momentos que façam parte da rotina e da história de quem corre”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.
Serviço – Santander Track&Field Run Series Shopping Recife
Data: 14 de junho
Local: Largada no estacionamento do shopping, na rua Padre Carapuceiro, nº 777, no bairro de Boa Viagem
Percursos: 5km, 10km e 15km, além de uma prova kids
Horário: a partir das 5h15
Retirada de kits
Datas: 11 a 13 de junho
Horário: 9h às 22h (quinta e sexta) e 9h às 18h30 (sábado)
Local: loja Track&Field Shopping Recife