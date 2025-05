Recife sedia etapa do Meeting Paralímpico neste sábado (31), em Boa Viagem

A- A+

A cidade do Recife será palco, neste sábado (31), de uma etapa do Meeting Paralímpico. O evento, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), será realizado no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital, a partir das 8h.

O evento conta com disputas em cinco modalidades, sendo elas: atletismo, natação, halterofilismo, tiro com arco e tiro esportivo.

Participam tanto atletas com deficiência em idade escolar quanto esportistas que já alcançaram o alto rendimento.

Para a etapa no Recife, o Meeting alcançou um total de 358 inscrições, sendo 245 no atletismo, 45 no halterofilismo, 33 na natação e 16 no tiro com arco. As provas de tiro esportivo serão realizadas no Caxangá Golf e Country Club, reunindo 19 atletas.

Além das competições de alto rendimento, o evento também servirá como seletiva estadual para outras quatro competições: Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias, Paralimpíadas Militares e o Intercentros.

No ano passado, Pernambuco classificou 73 atletas para a Fase Nacional das Paralimpíadas Escolares. O estado foi destaque ao conquistar uma medalha de ouro inédita no goalball masculino e o quinto lugar geral no atletismo.



Serviço:

Meeting Paralímpico 2025 – Etapa de Recife



Data: 31 de maio, a partir das 8h

Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont

Endereço: Rua Almirante Nelson Fernandes, S/N

Tiro Esportivo



Local: Caxangá Golf & Country Club

Endereço: Av. Caxangá, 5362.

