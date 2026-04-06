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FUTEBOL DE PATINS Recife sedia o 1º Campeonato Brasileiro de Futebol de Patins Modalidade nascida em Pernambuco já está no radar do COI e busca apoio para expansão

O Dia Mundial do Patinador, celebrado oficialmente no dia 19 de abril, será comemorado em grande estilo na capital pernambucana.



O evento “Roller Nordeste” transforma o Recife no epicentro da patinação nacional entre os dias 18 e 19 de abril, trazendo como destaque o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol de Patins, modalidade batizada pelos praticantes como "Futins", que acontecerá no Clube Português do Recife, no dia 18.

A iniciativa é organizada por Emerson ‘Raio’, jogador da seleção brasileira da modalidade e líder da comunidade Patins Recife PE, e conta com a articulação de Almir Falcão, presidente da Associação Brasileira de Futebol de Patins, vice da Federação Internacional da modalidade e criador do esporte.

A expectativa da organização é reunir cerca de mil patinadores vindos de diversas regiões do Nordeste, Sul e Sudeste ao longo de toda a programação.

O primeiro torneio nacional

No sábado (18), o Clube Português do Recife recebe cerca de dez equipes para a competição nacional. A disputa começa às 9h e a entrada é solidária, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível no local.

Para quem busca performance técnica, a noite de sábado ainda reserva o Roller Evolução, às 20h, momento focado exclusivamente na patinação de nível avançado, encerrando as atividades do primeiro dia de competições no clube.

Domingo de oficinas

No domingo (19), a programação migra para o Bairro do Recife, tendo o ponto de encontro ao lado do Museu Cais do Sertão. A manhã começa às 10h, com oficinas gratuitas de Freestyle e Street, seguidas por sorteios e premiações programados para as 13h.

O encerramento do evento acontece com o tradicional passeio Roller a partir das 15h, aberto a patinadores de todos os níveis de habilidade, com finalização oficial prevista para as 18h.

Conheça a modalidade

O Futins carrega o selo de ser uma invenção genuinamente recifense, e os planos de Almir Falcão para a modalidade são ambiciosos: consolidar o crescimento em Pernambuco antes de expandir para o resto do mundo.



Atualmente, o esporte já é observado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) com potencial para se tornar uma modalidade olímpica no futuro.

No entanto, o criador aponta que, mesmo com a modalidade tendo uma crescente nas redes sociais, o crescimento ainda esbarra na falta de apoio e suporte financeiro, desafios que a federação tenta superar para viabilizar eventos de grande porte.

Para quem ainda não conhece a modalidade, o Futins dita um ritmo veloz, onde as chuteiras dão lugar aos patins em linha ou sem intervalos. As partidas são disputadas em quadras de futsal, com dois tempos de 20 minutos, substituições ilimitadas e equipes mistas, sem uma cota fixa por gênero.

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